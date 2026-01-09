Semana clave de tres partidos para la Unió Esportiva Tavernes en la Lliga Comunitat

La UE Tavernes afronta una semana de tres partidos en la Lliga Comunitat. Arranca este sábado en casa ante el CD l'Alcora en la primera jornada de la segunda vuelta. Sigue el miércoles, 14 de enero, en el campo del líder invicto CD Acero del Port de Sagunt en un choque aplazado en su día, y acaba el fin de semana que viene en el feudo del C.F. Nou Jove Castelló - U.E. Ripollés 'A'.

El primer envite liguero tras el paréntesis navideño llega tras la clasificación para los octavos de final de La Nostra Copa el pasado domingo en Villalonga. A las cinco de la tarde juegan la UE Tavernes y el CD l'Alcora. Los valleros quieren amarrar los puntos que le son necesarios para mantener los ocho que lleva de ventaja con el Manises, cuarto clasificado, y mantener, como mínimo, los 7 que le distancian con el primer clasificado. Pero lo que quiere el conjunto de "Tomaca" es borrar el 1-4 que encajó ante el CD Burriana en el último partido en casa. Su primer rival de esta semana ocupa la undécima posición con 16 puntos y en la primera vuelta ya le ganó 1-2 en terreno castellonense. El Tavernes cuenta con toda la plantilla con la duda de Corbalán que ha sido padre y no ha entrenado con normalidad.

Por otro lado y como dato anecdótico, destacar que los tres primeros equipos del club jugarán este fin de semana en el Municipal por primera vez en muchos años. En Tercera FFCV, duelo en la cumbre el domingo a las 12.15 horas entre la UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF, primero y segundo clasificado, respectivamente, separados por dos puntos aunque los coferers con un partido menos. Y por la tarde del mismo domingo el juvenil vallero que juega a las 18 horas contra el CD Alcoyano con el único propósito de dejar atrás su mala racha.