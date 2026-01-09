Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna

El toro de Osborne ubicado en un promontorio de la carretera N-332 a la altura de Tavernes de la Vallgidna amaneció este viernes prácticamente derribado por completo. Sólo se ha salvado la cabeza, con dos de los pilares que la aguantan.

Por ahora se desconocen las causas. Lo inmediato sería pensar que las fuertes rachas de viento de anoche (se alcanzaron máximas de hasta 70 km por hora en esa zona de la Valldigna), hayan dañado al toro, que por otra parte en esa ubicación está muy expuesto a las inclemencias meteorológicas. De hecho, tras la dana de octubre de 2024 ya voló el recubrimiento de una pata, pero el resto de placas, que son planchas de acero de 4 centímetros, así como toda la estructura del toro aguantaban intactas.

Vista del toro desde la carretera. / Levante-EMV

Ahora bien, cabe recordar que el toro ha sido objeto de varios sabotajes en los últimos años, y los desperfectos han venido reparándose por parte de la marca, por lo que conviene ser prudente, a falta de una investigación sobre el terreno.

En 2009 la estructura metálica cedió y tuvo que ser reconstruida. En diciembre de 2016 sufrió el primer sabotaje serrando previamente las patas y el viento hizo el resto. Fue repuesto por Osborne en el verano de 2017.

Tras reponerlo, en abril de 2018 hubo un nuevo ataque, reivindicado esta vez por el colectivo independentista Arran. Sucedió en otra jornada de fuertes vientos, y con el mismo método de serrar la base.

El toro hace unas semanas sin el recubrimiento de una pata. / Salva Alario

Ante estos infortunios la empresa se ha planteado cambiarlo de ubicación, pero por ahora no ha tomado una decisión al respecto.

El montículo en el que está la silueta del toro, frente al restaurante de Las Dos Hermanas, es de propiedad privada. Cabe recordar que están prohibidos los anuncios publicitarios junto a las carreteras, pero en 1998 el Gobierno de España "indultó" al toro de Osborne al considerarlo patrimonio de España y lo declaró como Bien de Interés Cultural, por lo que desde entonces todas estas vallas publicitarias repartidas por la geografía española gozan de especial protección.