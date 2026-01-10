La Font d’en Carròs tendrá el primer cementerio «mixto» de la Safor

El Gobierno de la Font d’en Carròs ultima la puesta en servicio de la ampliación del cementerio. Esta parte será de gestión municipal mientras que el actual camposanto continúa siendo parroquial, por tanto, durante un tiempo será «mixto», una fórmula inédita en la comarca de la Safor. Con todo, la voluntad de ambas partes es que a medio plazo todo el recinto sea de gestión directa y la asuma el ayuntamiento.

Tanto el ayuntamiento como la parroquia de San Antonino Mártir llevan años abordando este proyecto. Hace una década ya se detectó que el cementerio parroquial se iba a quedar sin nichos, pues entre los pocos que hay libres y los ya reservados por residentes en la localidad está prácticamente al completo. El cura renunció a que la Iglesia costeara una ampliación, y se puso en contacto con el alcalde, Pablo Puig, para diseñar un plan conjunto.

Así pues, lo primero que se hizo fue comprar un terreno adyacente, de 1.800 metros cuadrados, por 24.000 euros. Después se construyó la parte nueva, que contará con 160 nichos y 40 columbarios. Esta ampliación daría cobertura a la próxima década. De forma paralela se aprobaron unas ordenanzas sobre los precios públicos y un reglamento de régimen interior del recinto municipal.

La obra tiene que salvar un pequeño inconveniente, y es que para conectar ambos recintos, el parroquial y el municipal, es necesario trasladar 40 nichos ocupados a dos pasillos de la zona nueva. Esto se hará en las próximas semanas «con el máximo cuidado y respeto», señala el alcalde, Pablo Puig. Recientemente hubo una reunión con familiares de los difuntos para explicarles cómo se llevaría a cabo el proceso.

El presupuesto es de 275.000 euros, del cual la gran mayoría, 230.000 euros, lo aportará la Diputación de València a cuenta del Pla Obert d’Inversions. El alcalde espera que en el primer trimestre de este año la parte nueva esté operativa, ya que, aunque está casi acabada, aún faltan los permisos de la Conselleria de Sanidad. A medio plazo se espera firmar el convenio para que la Iglesia ceda al ayuntamiento su parte.

La zona nueva, municipal, y detrás el cementerio parroquial. / Levante-EMV

El caso de la Font d’en Carròs es un ejemplo más de cómo la Iglesia se está retirando de la gestión de los cementerios en la Safor, con el fin de aliviar cargas económicas. Actualmente sólo quedan como parroquiales el de Palma de Gandia y el de Almoines. En este último municipio el caso será parecido al de la Font, la ampliación la asumirá el ayuntamiento a la espera de una cesión de la Iglesia. El Gobierno local ya ha comprado un terreno adyacente, con una superficie idéntica, y proyecta la construcción, aunque por ahora hay nichos libres en el camposanto, comenta el alcalde, Joan Cardona.

En Rafelcofer desde el pasado jueves ya es municipal, tras firmar el alcalde y el cura el convenio de cesión hace unos días.

En Gandia se consumó en diciembre la cesión del cementerio de Sant Cristòfol, en Benipeixcar, sin ninguna contraprestación económica. Con este acuerdo, que firmaron el alcalde, José Manuel Prieto, y el sacerdote titular de la parroquia, Vicente Esteve, se puso fin a una demanda de los vecinos.