Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compra en Gandia

Llegaron en 2022 tras la invasión de Rusia, con la garantía de tener permisos de residencia y trabajo concedidos por el Gobierno de España a instancias de la UE, y en circunstancias excepcionales, pero muchos de ellos lo han hecho para quedarse. Los ucranianos son los extranjeros que más viviendas compraron en Gandia en el último año, según datos del Portal Estadístico del Notariado en los 12 meses disponibles, de noviembre de 2024 a octubre de 2025.

Los ucranianos residentes en Gandia son 1.650, según el Censo Anual del INE a 1 de enero de 2025, publicado recientemente. Representan la cuarta comunidad extranjera, tras Colombia, Marruecos y Bulgaria, en una ciudad donde el 26% de los 82.909 habitantes empadronados es de otro país. Pero son los primeros en comprar una casa.

En Gandia en el citado periodo el 66% de las compraventas fueron a cargo de españoles y el 34% restante por extranjeros, tanto residentes como no residentes. De este último porcentaje, un 25% fueron operaciones firmadas por ucranianos. Le siguen, por este orden, personas procedentes de Francia, Polonia, Bulgaria y Marruecos.

Comparando con los principales municipios de la Safor, los compradores extranjeros mayoritarios en Oliva fueron ingleses y alemanes; en Tavernes de la Valldigna, marroquíes y rumanos; en Xeraco fueron búlgaros y ucranianos, y en Bellreguard los primeros fueron búlgaros e ingleses.

Estos datos proceden del Consejo General del Notariado, y en cuanto a precios son más fiables que los estudios de las plataformas inmobiliarias, por cuanto no se basan en anuncios publicados en la web, que a la hora de firmar un contrato pueden variar, sino en compraventas reales ante notario.

Ampliando el foco, en Gandia se hicieron 1.834 compraventas en el mismo periodo a un precio medio de 131.551 € y una superficie de 103 m². El aumento interanual del precio de la vivienda fue del 4,86%. La inmensa mayoría (97,4%) fueron viviendas de segunda mano, y una edad media de compra de 50 años, un fenómeno que se ha mantenido estable en la última década. En cuanto al precio, los principales «arreones» fueron los años 2021, con una subida interanual del 14%, y 2024, cuando se encareció un 16%.

La media de España fue de 1.886 €/m², con 724.342 compraventas por un importe medio de 212.771 euros. El incremento interanual del precio fue del 6,85%, en su gran mayoría (91%) fueron viviendas de segunda mano, y una edad del comprador de 48 años. Hubo un 20% de compraventas a cargo de extranjeros, de los cuales la mayoría fueron ingleses.

En la Comunitat Valenciana se hicieron 110.593 transacciones con un precio medio de 1.593 €/m², y un importe de 172.139 €. El aumento en un año fue del 8,66%, y de nuevo con un 90% de segunda mano.La edad media, también 48 años. El 37% de las compraventas fueron por parte de extranjeros, y de ellos las principales nacionalidades fueron personas, por este orden, de Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Polonia y Alemania.

Este mismo organismo indica que el precio de la vivienda en España se ha incrementado nada menos que en un 45% en la última década, un 56,3% en el caso de la Comunitat Valenciana, una escalada que aún no tiene freno.

Alquiler elitista

El precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 12,7% en Gandia durante el último año, hasta situarse en los 9,2 euros el metro cuadrado, según datos de la plataforma Idealista. En el último trimestre de 2025 el precio cayó un 2,3%, aunque con respecto al mes anterior, noviembre, se produjo un ligero incremento del 0,2%.

En la Comunitat Valenciana este aumento del alquiler, según las mismas fuentes, fue del 9,7% durante el último año, llegando a los 12,5 euros el metro cuadrado. De forma trimestral el precio creció un 0,5%, mientras que con respecto al mes anterior se produjo un incremento del 0,9%.

Cabe matizar que Gandia, por su condición de destino turístico, tiene un mercado inmobiliario en la playa que funciona a parte. Al respecto, en el último año el precio del alquiler en la playa se encareció un 20% frente al 12,7% de media en la ciudad. En la playa de Gandia hay propietarios (o agencias) que ofrecen la vivienda en dos periodos distintos, en verano para turistas y el resto del año para otros, y lo sorprendente es que hay inquilinos habituales, ante tal desesperación, dispuestos a aceptarlo y hacer una mudanza cada año.

La falta de oferta disponible sigue estando detrás del encarecimiento del alquiler. Los propietarios, ante decenas y decenas de propuestas para alquilarles su vivienda, se decantan por aquellos candidatos que les garantizan un menor riesgo de impago, aunque el resto tenga también solvencia económica.

En definitiva, no basta con tener el dinero, sino que ahora hay que someterse a una especie de cásting. «Esto significa que muchas familias que podrían hacer frente al pago de estos alquileres, ya de por sí muy elevados, se ven también sistemáticamente excluidas por otras familias con perfiles de riesgo aún menor. O sea, que la elitización del alquiler cada vez deja fuera a más gente», señala Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. El mercado del alquiler sigue siendo alcista.