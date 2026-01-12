El Ayuntamiento de Oliva firma un nuevo convenio con Cruz Roja por 25.000 euros

El Ayuntamiento de Oliva firma de un nuevo convenio de colaboración en materia de bienestar social con la Asamblea de la Creu Roja de Oliva que preside Maria Dolores Rosselló. La concejalía de Bienestar Social, encabezada por la edil Teresa Tur, ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la ONG olivense Cruz Roja en presencia de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor. El acto se desarrolló en el despacho de alcaldía en el consistorio.

La cuantía de la subvención es de un montante de 25.000 euros, que se destinarán a la intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad. El objetivo principal es favorecer la integración de las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social en Oliva, a través de atenciones individualizadas y planificadas.

Las atenciones se realizarán a través de derivaciones de los Servicios Sociales de Oliva, consiguiendo contribuir en la cobertura de las necesidades básicas: alimentación, higiene personal y del hogar, vestuario y sanitarias.

Con este convenio, el Ayuntamiento de Oliva refuerza su compromiso con las entidades sociales y con todas las personas que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en la ciudad.