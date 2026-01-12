Cara y cruz para los equipos seniors femeninos y masculinos del Club Voleibol Gandia

Victorias de los equipos seniors femeninos del CV Gandia en la categoría autonómica, el de primera con un 1-3 en la cancha del CV Quart y el de segunda al derrotar por 3-0 al CV Cullera. Los hombres, sin embargo, no tuvieron un buen fin de semana. El senior de 1ª Nacional pierde en casa ante el CV Fabraquer y el "B" ante el CV Ontinyent por 2-3.

En cuanto a la base, en la categoría infantil en primera división femenina el CV Gandia A pierde ante el CV Fabraquer por 0-3; el B tuvo cayó el sábado 0-3 frente al CV Grau Élite Cementos y el domingo 2-3 ante el CV Torrent. El de segunda el sábado pierde 0-3 frente al CV Salesianos Elche y el domingo gana por 3 -2 al CV Sant Joan. En la rama masculina, el infantil zonal ganó en casa 3 -0 frente al CV Petrer.

En categoría cadete, en primera división femenina el equipo triunfa por 1 -3 frente al CV Picassent; en cadete zonal femenino los equipos A y B se enfrentaron entre sí con victoria del cadete A por 3 -0 y el cadete zonal femenino ganó en casa 3 -0 frente al CV Real de Gandía En chicos, se perdió 1 -3 frente al CV Fabraquer mientras que el zonal se enfrentó a los líderes de la liga el CV Conqueridor, cayendo por 1 -3.

En la categoría juvenil, el femenino de primera división disputó un gran partido pero perdió 2 -3 frente al CV Paterna y el femenino de tercera perdió 1 -3 frente al CV Silla y por 3-0 en el partido aplazado frente al CV Picassent.