Cara y cruz para los equipos seniors femeninos y masculinos del Club Voleibol Gandia
La competición se reanuda tras las fiestas navideñas con algunos partidos de la segunda vuelta
Victorias de los equipos seniors femeninos del CV Gandia en la categoría autonómica, el de primera con un 1-3 en la cancha del CV Quart y el de segunda al derrotar por 3-0 al CV Cullera. Los hombres, sin embargo, no tuvieron un buen fin de semana. El senior de 1ª Nacional pierde en casa ante el CV Fabraquer y el "B" ante el CV Ontinyent por 2-3.
En cuanto a la base, en la categoría infantil en primera división femenina el CV Gandia A pierde ante el CV Fabraquer por 0-3; el B tuvo cayó el sábado 0-3 frente al CV Grau Élite Cementos y el domingo 2-3 ante el CV Torrent. El de segunda el sábado pierde 0-3 frente al CV Salesianos Elche y el domingo gana por 3 -2 al CV Sant Joan. En la rama masculina, el infantil zonal ganó en casa 3 -0 frente al CV Petrer.
En categoría cadete, en primera división femenina el equipo triunfa por 1 -3 frente al CV Picassent; en cadete zonal femenino los equipos A y B se enfrentaron entre sí con victoria del cadete A por 3 -0 y el cadete zonal femenino ganó en casa 3 -0 frente al CV Real de Gandía En chicos, se perdió 1 -3 frente al CV Fabraquer mientras que el zonal se enfrentó a los líderes de la liga el CV Conqueridor, cayendo por 1 -3.
En la categoría juvenil, el femenino de primera división disputó un gran partido pero perdió 2 -3 frente al CV Paterna y el femenino de tercera perdió 1 -3 frente al CV Silla y por 3-0 en el partido aplazado frente al CV Picassent.
