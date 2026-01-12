Carla Bañuls Puente añade la plata individual al oro en relevos en el Campeonato de España de ciclocross

Carla Bañuls Puente salda con una medalla de oro y otra de plata el Nacional de Ciclocross que se ha disputado en la localidad conquense de Tarancón este fin de semana.

La corredora de Gandia se proclamó el pasado viernes campeona en relevos con la selección de la Comunitat Valenciana y este domingo ha subido de nuevo al podio para colgarse la medalla de plata individual en la categoría júnior.

Su carrera ha sido una de las más bonitas y disputadas de la jornada con un sinfín de alternativas y un desenlace en forma de espectacular remontada para Mirari Gotxi (Euskadi). La ciclista vasca perdía en primera instancia contacto por una caída con el dúo de cabeza compuesto por Carla Bañuls y Aitana Gutiérrez (Cantabria), pero poco a poco Gotxi iba imponiendo su ritmo para remontar a ambas ciclistas y entrar en meta en solitario visiblemente emocionada. Bañuls soltaba también a Gutiérrez para hacerse con el subcampeonato en su primer año en la categoría, con la cántabra completando el podio.