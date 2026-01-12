Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuarta victoria consecutiva del CF Gandia en la 1ª Regional Valenta

Las blanquiazules se sitúan en quinta posición de su campeonato de liga

Jugadoras y técnico celebran este nuevo éxito / CF Gandia

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia sube con 15 puntos hasta la quinta plaza en la clasificación de la Liga de Primera Regional Valenta (fútbol femenino) tras sumar su cuarto triunfo consecutivo.

En esta ocasión ha sido en el Estadio Guillermo Olagüe ante el Inprosports Sant Vicent al ganar por 1-0 gracias al gol anotado por Merí, siendo esta futbolista una de las destacadas del choque junto a Mariona García la guardameta Gemma Martínez con sus espectaculares intervenciones.

Las blanquiazules cuajan su mejor primera parte de la temporada ante un rival directo en la tabla, que también pelea por la permanencia.

La intensidad en el juego y la emoción por el resultado presiden un encuentro que sirve para que el Club de Fútbol Gandia supere en la clasificación al conjunto de Sant Vicent del Raspeig en el grupo tercero de la categoría.

