La estrella Quique Llopis volverá a brillar en el Gran Premio de Valencia 2026

El Gran Premio Internacional de Atletismo Valencia 2026 se celebrará el próximo 31 de enero en el Palau Velòdrom Luis Puig y contará, un año más, con la presencia del mejor atleta valenciano del momento: Quique Llopis, subcampeón de Europa, cuarto en el campeonato del mundo del pasado verano y cuarto en los Juegos Olímpicos de París.

El especialista en los 60 metros vallas comenzará su temporada de pista cubierta el próximo domingo en Luxemburgo, después, el día 24 de enero, correrá en Düsseldorf (Alemania), y el 31, sábado, volverá a la cita en la que viene participando desde hace años, el Gran Premio Internacional de Valencia.

La siguiente semana, el 6 de febrero, competirá en Madrid, el 19 irá a Lievin (Francia) y lo más probable es que se reserve para el Campeonato de España de Pista Cubierta (Short Track), que también tendrá lugar en el Luis Puig (del 27 de febrero al 1 de marzo). El final del camino de esta campaña de invierno acabará con el Mundial de Torun (Polonia), entre el 20 y el 22 de marzo.

El vallista de Bellreguard entrena ahora mismo en el CAR de Sant Cugat, en Barcelona, a las órdenes del técnico gandiense, Toni Puig, junto a Dani Castilla y Kevin López, que también correrán en Valencia el día 31.

Las entradas del Gran Premio de Valencia, a cinco y diez euros, están disponibles en la plataforma de Enterticket.