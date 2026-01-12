Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Careo Pradas-CuencaEstación Mercat CentralPérdida vecinos ValènciaMacroplantas biogásViviendas grandes propietariosCooperativa Alginet
instagramlinkedin

Intenso fin de semana con muy buenos resultados de los equipos de la base del CV Arenas

Las alevines chicas del Locatec CV Arenas logran un triplete triunfal

Triplete triunfal de las alevines del Locatec-CV Gandia

Triplete triunfal de las alevines del Locatec-CV Gandia / CV Arenas Gandia

Salva Talens

Gandia

El pasado viernes y en partido adelantado, las cadetes del Hotel Gandia CV Arenas se desplazaron a Castellón donde cosecharon una clara derrota 3-0 ante un equipo superior. Al mismo tiempo, el alevín escolar del CV Arenas disputó su partido escolar contra el ABECE con más de 13 jugadores/as.

El sábado hubo doble actividad simultánea; en el Joan XXIII, se disputaron partidos de los tres equipos benjamines, destacando la victoria del Decorgandia CV Arenas 3-2 ante el CV Real de Gandia.

El Decor Gandia CV Arenas suma 4 de 6 puntos en el Autonómico

El Decor Gandia CV Arenas suma 4 de 6 puntos en el Autonómico / CV Arenas Gandia

Las alevines chicas del Locatec CV Arenas disputaron la quinta jornada autonómica de su grupo logrando un brillante triplete triunfal frente a Ontinyent, Xàtiva rosa y Xàtiva Verde. También el sábado, el infantil logró vencer 3-1 a un equipo escolar del CV Gandia.

El domingo se reservó para el autonómico masculino en Picassent. En esta jornada, los chicos del Decorgandia CV Arenas sumaron 4 de 6 puntos con victoria 2-0 contra el CV Catarroja y derrota 1-2 ante el CV Picassent. Con estos puntos casi logran la clasificación entre los 12 mejores equipos de Comunitat Valenciana, que lucharán por clasificar para la final autonómica de la categoría.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents