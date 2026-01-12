Intenso fin de semana con muy buenos resultados de los equipos de la base del CV Arenas

El pasado viernes y en partido adelantado, las cadetes del Hotel Gandia CV Arenas se desplazaron a Castellón donde cosecharon una clara derrota 3-0 ante un equipo superior. Al mismo tiempo, el alevín escolar del CV Arenas disputó su partido escolar contra el ABECE con más de 13 jugadores/as.

El sábado hubo doble actividad simultánea; en el Joan XXIII, se disputaron partidos de los tres equipos benjamines, destacando la victoria del Decorgandia CV Arenas 3-2 ante el CV Real de Gandia.

El Decor Gandia CV Arenas suma 4 de 6 puntos en el Autonómico / CV Arenas Gandia

Las alevines chicas del Locatec CV Arenas disputaron la quinta jornada autonómica de su grupo logrando un brillante triplete triunfal frente a Ontinyent, Xàtiva rosa y Xàtiva Verde. También el sábado, el infantil logró vencer 3-1 a un equipo escolar del CV Gandia.

El domingo se reservó para el autonómico masculino en Picassent. En esta jornada, los chicos del Decorgandia CV Arenas sumaron 4 de 6 puntos con victoria 2-0 contra el CV Catarroja y derrota 1-2 ante el CV Picassent. Con estos puntos casi logran la clasificación entre los 12 mejores equipos de Comunitat Valenciana, que lucharán por clasificar para la final autonómica de la categoría.