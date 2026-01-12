Intenso fin de semana con muy buenos resultados de los equipos de la base del CV Arenas
Las alevines chicas del Locatec CV Arenas logran un triplete triunfal
El pasado viernes y en partido adelantado, las cadetes del Hotel Gandia CV Arenas se desplazaron a Castellón donde cosecharon una clara derrota 3-0 ante un equipo superior. Al mismo tiempo, el alevín escolar del CV Arenas disputó su partido escolar contra el ABECE con más de 13 jugadores/as.
El sábado hubo doble actividad simultánea; en el Joan XXIII, se disputaron partidos de los tres equipos benjamines, destacando la victoria del Decorgandia CV Arenas 3-2 ante el CV Real de Gandia.
Las alevines chicas del Locatec CV Arenas disputaron la quinta jornada autonómica de su grupo logrando un brillante triplete triunfal frente a Ontinyent, Xàtiva rosa y Xàtiva Verde. También el sábado, el infantil logró vencer 3-1 a un equipo escolar del CV Gandia.
El domingo se reservó para el autonómico masculino en Picassent. En esta jornada, los chicos del Decorgandia CV Arenas sumaron 4 de 6 puntos con victoria 2-0 contra el CV Catarroja y derrota 1-2 ante el CV Picassent. Con estos puntos casi logran la clasificación entre los 12 mejores equipos de Comunitat Valenciana, que lucharán por clasificar para la final autonómica de la categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Parte del primer premio del Niño cae en Oliva
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el 'agravio comparativo
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Abre el instituto de Gandia que esperó 30 años la reforma integral
- El día más gélido del invierno: Dónde ha bajado más el termómetro en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios