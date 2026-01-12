Izquierdo da el relevo a Sapena en Compromís, que apunta a candidata a la Alcaldía

Relevo en el grupo municipal de Compromís Més Gandia, la coalición socia de Gobierno junto con el PSPV-PSOE. La actual portavoz, Alícia Izquierdo, da el relevo a su compañera de filas, Esther Sapena, quien asumirá también el cargo de coportavoz del Gobierno local. Así lo han notificado ya por registro de entrada en el ayuntamiento, y escenificado en una rueda de prensa esta mañana en el céntrico bar La Poma, en la plaza Loreto.

Alícia Izquierdo mostró su "confianza total y personal" en Esther Sapena, opinó que "renovar es bueno" y considera que este era "momento clave para dar un nuevo impulso" a la formación y a las políticas desempeñadas en el seno del Gobierno de izquierdas.

Ambas han explicado que se trata de un relevo acordado, y que conservarán sus otras delegaciones municipales hasta el final de la legislatura. El anuncio llega a falta de año y medio para las próximas elecciones municipales, por lo que la pregunta de si Esther Sapena será la próxima candidata a la Alcaldía era inevitable. Sapena contestó que todavía no está decidido. "Somos un partido asambleario, es algo que ya vendrá, pero yo estoy a disposición del partido", contestó.

Izquierdo subraya que se trata de un “cambio natural, muy pensado y compartido”, fruto de una apuesta por la renovación y el proyecto colectivo. “No me voy a ningún sitio; sigo con mis delegaciones y trabajando codo a codo con Esther”, remarcó.

Vinculada desde muy joven al activismo de izquierdas y valencianista, Izquierdo tiene 43 años y entró en las listas para las municipales de 2015, que ganó el PP con 12 concejales, pero donde sumaron Més Gandia con 5 concejales, y el PSPV-PSOE con 7, mientras que Ciudadanos obtuvo un representante.

Tras el pacto de Gobierno su primera dedicación fue como concejala de Políticas Económicas, Innovación e Industria, siendo alcaldesa la socialista Diana Morant y vicealcaldesa Lorena Milvaques, de Compromís. En mayo de 2018 Milvaques anunció que no repetiría como candidata para las municipales de 2019, una plaza que ocupó Josep Alandete.

En aquellas locales de 2019 Compromís Més Gandia Unida bajó a cuatro concejales, aunque se reeditó el pacto con los socialistas, con Josep Alandete como vicealcalde y concejal de Urbanismo. Llegado el momento de las nuevas locales se abrió un proceso de primarias a las que concurrió Izquierdo.

Josep Alandete optó finalmente por retirarse y crear un nuevo partido, Projecte Gandia, que concurrió a las municipales de 2023 junto con Joan Francesc Peris, sin obtener representación. Por su parte, Més Gandia siguió bajando en apoyo electoral, quedándose ahora con 2 concejales, entrando en el ayuntamiento de nuevo la cabeza de cartel, Alícia Izquierdo y la "número dos", Esther Sapena, y reeditándose el pacto de izquierdas.

Izquierdo es primera teniente de Alcaldía (se suprimió en esta legislatura el cargo de vicealcaldesa), y concejala de Medio Ambiente, Cambio Climático, Transición Ecológica, Sector Primario y Patrimonio Cultural.

Izquierdo hizo un balance de sus 11 años en política. Preguntada por su momento más difícil confesó que fue en 2015, cuando tuvieron que "arreglar el desastre que dejó el PP entre 2011 y 2015", y adoptar "decisiones impopulares" como subir los impuestos. A nivel orgánico, Izquierdo sigue siendo a portavoz comarcal de la coalición, un papel que, según dijo, reforzará ante los retos que hay por delante.

Por su parte, Esther Sapena entró por primera vez en política en las citadas municipales de 2023. De 45 años, en los últimos veinte años ha sido maestra de Educación Infantil, y actualmente es la concejala de Educación, Política Lingüística e Infància. Además, es secretaria de Acción Política de Més Compromís Gandia, colectivo del cual es secretario local Rafa Ferrer.

Sapena considera que está en "buen momento personal" y añade que este cambio "nos dará fuerza de cara unas elecciones que serán determinantes donde la ultraderecha está en auge y tenemos que conseguir que no gobierne".

Ambas señalaron que Compromís es "el acento de izquierdas de este gobierno", y añadieron como logros haber introducido la transversalidad en el Gobierno local en temas como la emergencia climática o la educación. Defendieron "sin complejos" un proyecto "valencianista, feminista, ecologista y social", y apuntaron que la presencia de Compromís "es clave para que el Gobierno mantenga un rumbo progresistaporque cuando al PSOE se le deja gobernar a solas ya sabemos qué pasa”.

Cabe recordar que Gandia, tras el "tsunami popular" de las municipales de 2023, sigue siendo la única gran ciudad de la Comunitat Valenciana gobernada por la izquierda.