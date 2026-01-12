El jurado del concurso de fotografía de la Semana Santa de Gandia emite su veredicto

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 2.200 fotografías de 480 autores en el Concurso Nacional de Fotografía Semana Santa de Gandia

Salva Talens

Gandia

El Concurso Nacional de Fotografía Semana Santa de Gandia 2025 ya tiene nombres propios. Con un total de 2.259 imágenes recibidas que corresponden a 480 autores se desglosan en obras para el Tema Aspectos de la Semana Santa 1.173 de ellas, 165 contienen imágenes de la Semana Santa de Gandia y 1.086 obras para el Tema Libre.

Tras proceder a una selección previa de las obras para exposición y después de un amplio y animado debate, se otorgan los siguientes premios:

Tema Aspectos de Semana Santa:

Primer Premio: Premio "Semana Santa" de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia dotado con 1.200 euros y Trofeo de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia a Gabriel María Pou Riesco, de Sevilla, por la obra: "Erotic".

Segundo Premio dotado con 600 euros y placa acreditativa a Francisco Javier García Villegas, de Cáceres, por "Saeta con lenguaje de signos".

Primer Premio a la mejor fotografía que contiene imágenes de la Semana Santa de Gandia, dotado con 1.200 euros y placa a Nathalie Luishier, del Grau de Gandia por la fotografía "Silencio 2".

Segundo Premio dotado con 600 euros y placa a Luis Muñoz, de Gandia, por "Entre capas".

Tema Libre:

Primer Premio: Premio "Ciutat de Gandia" del Ayuntamiento de Gandia, dotado con 1.200 euros y Trofeo para José Antonio Pascual Salvador, de Zamora, por la obra "Manuela".

Segundo Premio dotado con 600 euros y placa a Javier Pedro Fernández Herreas, de Urduliz (Vizcaya), por "Luchadores".

El jurado del concurso ha estado formado por Francisco Javier Pastor Castillo, Cristina Jordá Gomar y Silvia Martínez Jiménez.

La entrega de premios e inauguración de la exposición tendrá lugar el próximo día 24 de enero a las 18:30 en la Casa de la Marquesa.

