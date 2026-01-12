El líder impone su ley: Proinbeni UpB Gandia suma en Getafe su undécima victoria (80-101)

Proinbeni suma y sigue. El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia se anota su undécimo triunfo en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de Segunda FEB al ganar en Getafe por 80-101.

Como bien explica el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, la primera parte fue decisiva (31-52) porque "hemos encontrado muchísimo acierto, sobre todo en el tiro de tres con un porcentaje del 54%. Eso nos ha permitido jugar cómodos ante un rival al que le han entrado las dudas. El nivel defensivo en este primer periodo ha sido alto por la confianza que teníamos y les hemos impedido anotar con facilidad. Hemos roto el partido en el primer tiempo".

Después del descanso "hemos controlado para que Getafe no se pudiera meter en el partido y al final se da este resultado, por lo que me siento muy orgulloso de mis jugadores".

En Proinbeni, como siempre, el juego coral fue determinante y prueba de ello es que hasta cinco jugadores superaron la decena de puntos anotados. No jugó por lesión Luis Ferrando, el base-director de juego sobre la cancha, pero Javi Soler y Carlos Hurtado supieron cubrir su ausencia.

El próximo encuentro será en Gandia ante Amics Castelló, segundo clasificado empatado a victorias y derrotas con Proinbeni. El ganador de este choque se quedará líder en solitario del campeonato.