Mara Rolli Grau y Xavi Cabanilles Añó, entre los mejores del mundo en campo a través

Mara Rolli Grau, de Tavernes de la Valldigna, y el gandiense Xavi Cabanilles Añó ya pueden decir que se codean con los mejores atletas del mundo. Los dos atletas de la Safor han representado a #EspañaAtletismo en el Campeonato del Mundo de Campo a Través en Tallahassee (Florida-Estados Unidos) este pasado sábado. La capital del estado acogió el campeonato en el Apalachee Regional Park, un recinto diseñado específicamente para la práctica del cross country, que será recordado para siempre con cariño por #EspañaAtletismo

Tanto Rolli como Cabanilles eran debutantes en el Mundial, ambos encuadrados en el combinado nacional español sub20. En la prueba de esta categoría femenina, España quedó octava por equipos. La jornada se abrió con la dicha carrera sobre una distancia de 6 kilómetros. El equipo español finalizó en 8ª posición por equipos con 145 puntos, logrando el objetivo de situarse entre las selecciones finalistas, la segunda mejor posición de los últimos 20 años.

Tras los 6 km de competición, la clasificación fue la siguiente: 28ª Debris Paniagua (21:17), 37ª Demeku Paniagua (21:32), 38ª Claudia Gutiérrez(21:34), 42ª Sandra González (21:54), 50ª Mara Rolli (22:24) y 57ª Amanda Román (22:56).

Mara Rolli Grau, primera por la izquierda, con sus compañeras de España Atletismo sub20 / RFEA

En la prueba sub20 masculina:, España se clasificó séptima por equipos. Sobre una distancia de 8 kilómetros, la competición volvió a evidenciar el alto nivel internacional de la categoría con un dominio claro de las selecciones africanas en los puestos de cabeza. El equipo español firmó una gran actuación, la mejor de la categoría desde 1999, finalizando en 7ª posición por equipos, mejorando los octavos puestos de 2023 y 2024.

A nivel individual, los atletas españoles cruzaron la línea de meta en el siguiente orden: 29º Alejandro Ibáñez (25:35), 33º Alejandro de la Viuda (25:57), 34º Adrià Boyano (25:58), 40º Teo de Frutos (26:13), 50º Kuma Barrios (26:47) y 55º Xavi Cabanilles (27:29).