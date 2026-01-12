Nuevas mínimas autonómicas para los y las alevines del NiE Gandia en el control de invierno

Los nadadores y nadadoras de la categoría alevín del NiE Gandia han competido en el control libre de invierno, que se ha disputado en la piscina municipal de Alzira. Participaron un total de 119 deportistas de once clubes de la provincia de Valencia.

Este control tiene como finalidad poder nadar las pruebas que los nadadores alevines quieran disputar para el campeonato autonómico alevín de verano y así acercarse o hacer su correspondiente marca mínima.

El equipo alevín que presentó el NiE Gandia en este control fue, en cuanto a primer año (nacidos en 2014): Preslava Aleksandrova, Rocío López, Franco Dietrich, Eva Vinod, Emma García, Tomás Zarazaga, Jesús Gómez, Georgi Nikolov, María Renú, Lola Werfel, Rayan Amrani y Sheldon Moelk, mientras que en alevines de segundo año (2013) nadaron Antonio Grimalt, Claudia Bertó, Álex López, Dídac Rodrigo y Vito Spagnoletta.

Nadadores y nadadoras del NiE Gandia en Alzira / NiE Gandia

La mayoría de los nadadores mejoraron sus marcas personales, pero cabe destacar los resultados de Alex López, mínima autonómica en 200 metros espalda con un tiempo de 2:57.24 y en 50 m libres con 33.13; Claudia Bertó, mínima autonómica en 400 libres con 5:26.54; Preslava Aleksandrova, mínima autonómica en 100 libres con 1:12.70 y en 50 espalda con 37.39; Eva Vinod, mínima autonómica en 100 libres con 1:13.80; Sheldon Moelk mínima autonómica en 50 mariposa con 36,63 y en 50 libres con 33.68; Franco Dietrich, mínima autonómica en 200 braza con 3:26.39 y Dídac Rodrigo, mínima autonómica en 50 libres con un tiempo de 33.58s.

La próxima competición para los alevines será la fase provincial de los 44º Jocs Esportius y se disputará el 31 de enero y el 01 de febrero en la Piscina del Polideportivo Municipal de Gandia.