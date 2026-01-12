Oliva salda con nota el Porrat de Sant Antoni con las multitudinarias "Calderes d'Arròs Caldós"

Las calderas del 300 Aniversario de la Bendición del Portal de Sant Vicent de Oliva congregaron más personalidades que nunca. Seis alcaldes, el presidente de la Mancomunitat de Safor, el Director General de Economía de la Generalitat Valenciana y una diputada en las Cortes Valencianas fueron algunos de los presentes en esta edición de la fiesta.

Concretamente y además de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, estuvieron presentes los alcaldes de Cullera: Jordi Mayor; Mislata: Carlos Fernández Bielsa; Palma de Gandia: Paula Femenía; l’Alqueria de la Comtessa: Salvador Femenía y Ròtova y presidente de la Mancomunitat de la Safor: Jordi Puig. También visitaron las calderas el olivense Francisco José Soria Calatayud, director general de Economía de la Generalitat Valenciana y la xeraquera Nathalie Torres, diputada en las Cortes Valencianas.

Varias de estas personalidades firmaron en el Libro de Honor de los Festers de Sant Vicent como también lo hizo José Palacios presidente del Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera. Todos fueron recibidos por la comisión de fiestas y su portavoz Joan Orquín al frente.

Alcaldes y presidente de la Comunitat, en la calle Sant Vicent de Oliva / Miquel Font

Un total de 35 calderas se cocinaron, como es tradicional, a leña, por los Festeros de Sant Vicent, que realizaron el extraordinario guiso del "Arròs caldos amb fesols i naps", que degustaron alrededor de 4.500 personas, muchas de ellas en las mesas ubicadas por los organizadores en la calle Sant Vicent y las adyacentes.

Por la mañana, el grupo de figurantes del Mercado Modernista de la A.C. Modernista de Novelda visitaron también la cocción de las calderas, además de la ambientación que puso, como todos los años, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda de Oliva.

Sobre las 13 horas, el párroco de Sant Roc Javier Catalá fue de nuevo el encargado de bendecir, una a una, todas las calderas guisadas en la calle Sant Vicent acompañado por el presidente de la comisión de fiestas Manuel Aracil.

Los festeros ante las calderas, en una imagen de equipo / Miquel Font

Miles de personas han visitado durante el fin de semana el Porrat de Sant Antoni, el Mercado Modernista y la Feria Gastronómica de las Asociaciones Locales. Cabe destacar sobre todo la tarde del sábado y el domingo, donde hubo grandes aglomeraciones de visitantes en determinados momentos.

Curioso fue el desfile de bicicletas antiguas a cargo de la AC Las Galgas de Yecla y Santomera y muy participativos los juegos tradicionales infantiles en la calle Sant Vicent a cargo del departamento de juventud. Uno de los momentos clave fue a las 16 horas del domingo el baile a cargo de la AC Modernista de Novelda del vals de Johann Strauss "El Danubio Azul" frente a la carpa del mercado.