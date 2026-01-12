Oliva salda con nota el Porrat de Sant Antoni con las multitudinarias "Calderes d'Arròs Caldós"
El fin de semana recibe la visita de alcaldes y otros cargos políticos de la Safor y de fuera
Miquel Font
Las calderas del 300 Aniversario de la Bendición del Portal de Sant Vicent de Oliva congregaron más personalidades que nunca. Seis alcaldes, el presidente de la Mancomunitat de Safor, el Director General de Economía de la Generalitat Valenciana y una diputada en las Cortes Valencianas fueron algunos de los presentes en esta edición de la fiesta.
Concretamente y además de la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, estuvieron presentes los alcaldes de Cullera: Jordi Mayor; Mislata: Carlos Fernández Bielsa; Palma de Gandia: Paula Femenía; l’Alqueria de la Comtessa: Salvador Femenía y Ròtova y presidente de la Mancomunitat de la Safor: Jordi Puig. También visitaron las calderas el olivense Francisco José Soria Calatayud, director general de Economía de la Generalitat Valenciana y la xeraquera Nathalie Torres, diputada en las Cortes Valencianas.
Varias de estas personalidades firmaron en el Libro de Honor de los Festers de Sant Vicent como también lo hizo José Palacios presidente del Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera. Todos fueron recibidos por la comisión de fiestas y su portavoz Joan Orquín al frente.
Un total de 35 calderas se cocinaron, como es tradicional, a leña, por los Festeros de Sant Vicent, que realizaron el extraordinario guiso del "Arròs caldos amb fesols i naps", que degustaron alrededor de 4.500 personas, muchas de ellas en las mesas ubicadas por los organizadores en la calle Sant Vicent y las adyacentes.
Por la mañana, el grupo de figurantes del Mercado Modernista de la A.C. Modernista de Novelda visitaron también la cocción de las calderas, además de la ambientación que puso, como todos los años, la Colla de Dolçainers i Tabaleters Sarabanda de Oliva.
Sobre las 13 horas, el párroco de Sant Roc Javier Catalá fue de nuevo el encargado de bendecir, una a una, todas las calderas guisadas en la calle Sant Vicent acompañado por el presidente de la comisión de fiestas Manuel Aracil.
Miles de personas han visitado durante el fin de semana el Porrat de Sant Antoni, el Mercado Modernista y la Feria Gastronómica de las Asociaciones Locales. Cabe destacar sobre todo la tarde del sábado y el domingo, donde hubo grandes aglomeraciones de visitantes en determinados momentos.
Curioso fue el desfile de bicicletas antiguas a cargo de la AC Las Galgas de Yecla y Santomera y muy participativos los juegos tradicionales infantiles en la calle Sant Vicent a cargo del departamento de juventud. Uno de los momentos clave fue a las 16 horas del domingo el baile a cargo de la AC Modernista de Novelda del vals de Johann Strauss "El Danubio Azul" frente a la carpa del mercado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Parte del primer premio del Niño cae en Oliva
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el 'agravio comparativo
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Abre el instituto de Gandia que esperó 30 años la reforma integral
- El día más gélido del invierno: Dónde ha bajado más el termómetro en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios