Piden que Sanidad declare a Gandia área de difícil cobertura para evitar la "fuga de personal"

La Junta de Personal del Departamento de Salud de Gandia ha exigido a la Generalitat la "declaración inmediata" del Área de Salud como de "difícil cobertura" para frenar la "fuga" de profesionales hacia otros departamentos y hacia la sanidad privada.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores denuncian la "discriminación estructural" y la "brecha sanitaria sistémica" que, frente a centros hospitalarios de la ciudad de València, sufre el hospital Francesc de Borja de Gandia, "que registra hasta un 35% menos de personal".

Además, afirman que la situación se "agrava" al "quedar fuera de la declaración de "difícil cobertura" que sí reciben los departamentos vecinos de Dénia y Xàtiva/Ontinyent, lo que supone la "fuga" de profesionales de Gandia hacia esos departamentos de salud.

La Junta de Personal ha informado de que esta "discriminación" se confirma tras realizar un análisis exhaustivo de los indicadores sanitarios al cierre de 2025, ya que el hospital de Gandia opera "con ratios de personal drásticamente inferiores".

Así, indican que mientras la media de la Comunitat Valenciana se sitúa en 5,56 enfermeras por cada 1.000 habitantes, el Departamento de Gandia "apenas alcanza las 3,2 enfermeras, lo que supone un déficit del 35% respecto a centros como La Fe o el Hospital Clínico" de València.

Asimismo, afirman que la distribución de médicos especialistas muestra que Gandia dispone de entre un 20 y un 35 % menos de facultativos que los grandes nodos de la capital, y mientras centros como La Fe operan con una ratio de hasta 2,40 médicos por cada 1.000 habitantes, en la Safor "la cifra cae a un rango de entre 1,55 y 1,70".

"Gandia se estanca en cifras que no alcanzan el mínimo para garantizar una cobertura de guardias y consultas externas sin demoras estructurales y sobrecarga del personal", alerta el comunicado.

La infrafinanciación "es idéntica en categorías como las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), celadores, personal administrativo y personal de mantenimiento de infraestructuras, lo que genera cuellos de botella administrativos y asistenciales", aseguran.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la exclusión de Gandia del mapa de "áreas de difícil cobertura" lo que, a juicio de la junta de personal, genera "un efecto de succión de profesionales" ya que en las zonas de difícil cobertura, los sanitarios suman 0,90 puntos por mes trabajado para su carrera y oposiciones, una ventaja competitiva frente a la que Gandia no puede luchar.

"Al no ofrecer estos incentivos, el Departamento de la Safor ve cómo sus profesionales se marchan a trabajar a pocos kilómetros de distancia para obtener mejores condiciones de estabilidad y méritos", afirman.

También señalan que el hospital de Gandia cuenta con 285 camas instaladas para una población base de casi 190.000 habitantes, lo que arroja una ratio de 1,5 camas por cada 1.000 ciudadanos, "la mitad de lo que registran las áreas de Valencia (3,1) y muy lejos del estándar recomendado por la OCDE (5,0)".

Presión del turismo

Asimismo, denuncian que Gandia debe atender estos ratios deficitarios bajo la presión del turismo, ya que durante los meses estivales, la población de la Safor llega a duplicarse, superando los 350.000 habitantes.

"Con una plantilla ya insuficiente en invierno y sin los incentivos de 'difícil cobertura' para atraer refuerzos, el sistema entra en riesgo de colapso, especialmente ante episodios de calor extremo que en 2025 han aumentado la mortalidad un 87% a nivel nacional", advierte la denuncia.

En su opinión, la apertura del nuevo centro de salud de Sant Francesc en Oliva se considera necesaria "pero insuficiente si no va acompañada de un aumento de plazas estructurales para todas las categorías profesionales, ya que lo que se ha hecho es distribuir los mismos profesionales que había entre dos centros".

"El código postal no puede seguir determinando si un ciudadano recibe una atención de primera o de segunda, ni puede ser un castigo para el profesional que elige trabajar en la Safor", concluyen. La Conselleria de Sanidad no se ha pronunciado aún al respecto.