Pleno triunfal del Corriol Oliva Tennis Taula en el inicio del nuevo año

Pleno de victorias en el Corriol Oliva Tennis Taula en la primera jornada del año que se une a la importantísima victoria lograda la semana pasada por el equipo de 1ª nacional en partido aplazado para mantener un 2026 invicto hasta la fecha.

El equipo de 2ª Nacional formado por David González Santana, Zhihao Zhang, Pau Beneyto y Hugo Abellán consiguió una trabajadísima victoria por 4-3 frente al CTT Altea gracias al ya habitual partido de dobles de desempate en el seno del club olivense. Lo que antes era un muro infranqueable ahora se ha convertido en una arma a favor de los equipos del club olivense gracias al trabajo semanal en los entrenamientos. Cuando las distancias son tan mínimas, cualquier detalle que decante la balanza suma. Y lo están demostrando.

El equipo olivense B de 1ª Autonómica junto a sus rivales / CE Corriol Oliva

También en la sala Pierre Guitart de manera simultánea, una vez más llena y con una afición entregada, el equipo del Corriol B de 1ª autonómica se enfrentaba al CTT Servigarden Xàbia. Partido de máxima tensión que enfrentaba al primer y segundo clasificado de la categoría en pugna directa por la primera plaza final que garantiza ascenso directo a la categoría Superautonómica, la máxima de carácter autonómico. Con la victoria local final por 4-2 de los Luca Bellero, el refuerzo invernal Alberto Pomares y un Sergio Bertomeu estelar, el club olivense logra una renta de 4 puntos frente al Xàbia que permite ser muy optimista al club de cara a asegurar un objetivo que su junta directiva considera vital, la de ascender a Súper a uno de sus dos equipos participantes en 1ª autonómica.

Los palistas del conjunto A del Corriol Oliva, en la foto previa al encuentro junto a sus oponentes / CE Corriol Oliva

Y al acecho sigue también en 1ª autonómica el Corriol A en una magnífica cuarta posición y a solo un partido de los puestos que permiten jugar la fase de ascenso a Súper tras la muy brillante victoria a domicilio conseguida en el Velódromo Luis Puig también en la jornada del sábado por un contundente 1-5 frente al CTT La Nao C. Gran actuación de Darshan Cortell, Blai Medina, que se despide temporalmente de la competición y que dejará un enorme vacío en el seno del club como jugador y como miembro enormemente querido y respetado, además de Zoe Peiró y Júlia Malonda.