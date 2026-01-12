El Racing Rafelcofer CF se adjudica en Tavernes el derbi por el liderazgo en Tercera FFCV

La reanudación de la Liga en Tercera FFCV ha querido que se enfrentarán dos equipos como la UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF con el liderazgo del grupo décimo de la categoría en juego.

El choque disputado en la localidad de la Valldigna ha estado marcado por el buen ambiente, pero también por las acciones polémicas. Al final, triunfo de los coferers por 1-2 que les sitúa líderes con 28 puntos con un partido menos, seguidos de cuatro equipos como Benirredrà CF, Senyera y el propio filial vallero, los tres con 27 puntos.

En el duelo por el primer puesto de la tabla, hubo una primera mitad en que la que el Tavernes B (At. la Vall) ha podido sentenciar con muchas ocasiones, pero solo consiguió adelantarse en el marcador con uno a cero.

Equipo inicial de la UE Tavernes B el pasado domingo / Pepe Juan

Tras el descanso, el equipo visitante mostró otra cara, empató a la salida de un córner y tomó ventaja que iba a ser definitiva mediante un penalti muy protestado por los locales por unas manos.

En el resto del choque hasta el final, los locales pudieron empatar, pero los nervios le pasaron factura con la expulsión de dos jugadores en la última fase del partido. Los dos equipos han demostrado su clasificación y que pueden pelear por el ascenso.

En el resto de encuentros de la 14ª jornada, el Villalonga B pierde 0-2 ante el Pego B; el CE Conde gana al Ròtova B por 3-1; el Piles CF triunfa en Ondara por 1-2; el CD Xeraco empata con el marcador 2-2 ante el Simat B y el Benirredrà CF golea al Safor CF Gandia B por 5-0.