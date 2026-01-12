El senior del CV Real de Gandia suma un punto clave en Sedaví y mantiene intactas todas sus opciones
El equipo femenino de 1ª Autonómica fuerza el desempate en un partido que perdía 2-0
El Bollo Natural Fruit CVRDG, dirigido por Alejandro Terrero, logra un punto de gran valor en la pista del CV Sedaví, tras caer por 3-2 en un partido que supo reconducir después de ir 2-0 abajo. Las realeras forzaron el desempate con una gran reacción, aunque el set definitivo se decantó del lado local por un ajustado 15-12.
Un resultado que permite al equipo seguir vivo en la lucha por la permanencia en Primera Autonómica e incluso mantener opciones de pelear por las primeras posiciones en las jornadas que restan
La próxima jornada será decisiva, con desplazamiento para medirse al Alicante 2000, rival directo con los mismos puntos. Un triunfo dejaría la permanencia prácticamente asegurada en la categoría.
En la base, destaca la victoria del juvenil de Tercera ante el CV Torrent (3-2), que confirma la progresión de un grupo en clara evolución, y el triunfo del infantil de Primera en Castellón (1-3), clave para afianzarse en la máxima categoría autonómica.
Buen fin de semana también para el cadete zonal, que se coloca en la zona alta, y para el alevín de rendimiento, líder en solitario tras firmar pleno de victorias. Más allá de los resultados, el resto de equipos continuó sumando experiencia y sensaciones positivas.
