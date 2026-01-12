Tavernes de la Valldigna corona a la Comunitat Valenciana como campeona de España

El Campo Municipal del Vergeret de Tavernes de la Valdligna presentó unas perfectas condiciones para albergar este domingo el partido entre las selecciones autonómicas femeninas M17 de la Comunitat Valenciana y Castilla-León.

Buena entrada de público y doble alegría, ya que la Selección Valenciana gana 45-5 y, con esta victoria, se proclama campeona de España al verse favorecida por la derrota de Cataluña en Andalucía, a falta de una jornada y sin conocer la derrota. Cuatro triunfos en las cuatro jornadas disputadas han convertido al equipo que dirige José Mendoza en campeón.

La jugadora de Tavernes Adriana Ferrandis García / Pepe Juan

En la segunda mitad del encuentro debutó la jugadora vallera del Tavernes Rugby Club, Adriana Ferrandis García, de 15 años, que suele jugar en la categoría M16. Actuó de ala en la línea de tres cuartos, haciendo un buen papel espoleada por los aplausos del público. Un partido que seguro no olvidará y que le servirá de experiencia al jugar y enfrentarse a jugadoras de más edad.

El Tavernes RC se muestra muy contento y satisfecho, ya que cuenta con varias jugadoras en diversas selecciones autonómicas. El partido fue organizado por la Federación de Rugby de la Comunitat con la colaboración del club vallero y el apoyo del Ayuntamiento de Tavernes, que ha estado representado por el concejal de Deportes, Josep Llàcer y el también edil, Enrique Cuñat, junto a miembros del club local y de la propia Federación.