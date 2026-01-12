La UE Tavernes no ofrece su mejor versión y se queda a cero en su portería y en la contraria

La UE Tavernes y el CD l'Alcora se repartieron los puntos con un empate 0-0 en el partido de la Lliga Comunitat disputado el sábado en la localidad de la Valldigna, primero ya de la segunda vuelta del campeonato.

El cuadro local no ofreció su mejor versión, le faltó llegada y, sobre todo gol, que bien es cierto que hubiera podido conseguir en los últimos minutos, pero lo evitó el guardameta visitante.

El equipo local estuvo espeso e impreciso en la primera parte y durante varios minutos de la segunda, con muchas pérdidas de balón. Solo un gol anulado a Seral por un dudoso fuera de juego se registró como el único tiro entre los tres palos de los "rogets". Por contra, el equipo visitante causó buena impresión por su movilidad y colocación, pero tuvo la pólvora mojada y Xumi no tuvo ninguna intervención en todo el encuentro.

En la segunda mitad, el mister vallero "Tomaca" realizó algunos cambios, aunque su equipo era un querer y no poder ante un rival que ya se conformaba con el empate. Con las últimas sustituciones, la UE Tavernes se lanzó con ganas y empuje a por la victoria con el apoyo de una afición que acudió en masa. Primero Marc, con paradón espectacular del meta visitante, dos de Joan, muy activo y participativo y un remate de Artur que el portero despejo de puños, fueron las mejores opciones, pero el balón no quería entrar. Con una pequeña tangana con el entrenador visitante expulsado finalizó un partido que se pudo ganar, pero se reaccionó tarde.

La UE Tavernes juega el miércoles en el campo del CD Acero, líder invicto y destacado del grupo Norte de la categoría, el partido pendiente desde antes de Navidad.