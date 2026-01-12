Un vecino de Miramar halla en la iglesia una tela pintada con la figura de San Andrés datada entre los años 1800 y 1900
Salva Gregori es el que localiza la pieza en el campanario de la parroquia escondida desde hace décadas
El municipio de Miramar ha dado a conocer la tela (sarga) pintada de San Andrés Apóstol, patrón de la localidad, recientemente descubierta en la parroquia del municipio. La obra es fruto de un hallazgo fortuito, realizado por un vecino de Miramar, Salva Gregori, quien localizó la pieza en el pozo de los contrapesos del reloj del campanario de la iglesia, un espacio estrecho y de difícil acceso donde había permanecido oculta durante décadas.
La tela (sarga), elaborada sobre tejido de algodón, presenta unas dimensiones de 1,30 metros de ancho por 2,10 metros de largo y está datada entre los años 1800 y 1900. La pintura representa a San Andrés Apóstol y constituye un ejemplo representativo de la técnica pictórica empleada en su época.
Aunque la pieza aún no ha sido sometida a restauración, el descubrimiento ha permitido iniciar un proceso de conservación patrimonial. Técnicos especializados ya han evaluado el estado de la obra y, en una próxima fase, se llevará a cabo una intervención destinada a su limpieza, estabilización y conservación, con el objetivo de garantizar su preservación y puesta en valor, siempre respetando su integridad histórica y cultural.
Este hallazgo supone una importante aportación al patrimonio artístico y cultural de Miramar y refuerza la identidad colectiva del municipio, al recuperar un elemento directamente vinculado a la figura de su patrón, San Andrés Apóstol.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Parte del primer premio del Niño cae en Oliva
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el 'agravio comparativo
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Abre el instituto de Gandia que esperó 30 años la reforma integral
- El día más gélido del invierno: Dónde ha bajado más el termómetro en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios