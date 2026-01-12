Un vecino de Miramar halla en la iglesia una tela pintada con la figura de San Andrés datada entre los años 1800 y 1900

El municipio de Miramar ha dado a conocer la tela (sarga) pintada de San Andrés Apóstol, patrón de la localidad, recientemente descubierta en la parroquia del municipio. La obra es fruto de un hallazgo fortuito, realizado por un vecino de Miramar, Salva Gregori, quien localizó la pieza en el pozo de los contrapesos del reloj del campanario de la iglesia, un espacio estrecho y de difícil acceso donde había permanecido oculta durante décadas.

La tela (sarga), elaborada sobre tejido de algodón, presenta unas dimensiones de 1,30 metros de ancho por 2,10 metros de largo y está datada entre los años 1800 y 1900. La pintura representa a San Andrés Apóstol y constituye un ejemplo representativo de la técnica pictórica empleada en su época.

Aunque la pieza aún no ha sido sometida a restauración, el descubrimiento ha permitido iniciar un proceso de conservación patrimonial. Técnicos especializados ya han evaluado el estado de la obra y, en una próxima fase, se llevará a cabo una intervención destinada a su limpieza, estabilización y conservación, con el objetivo de garantizar su preservación y puesta en valor, siempre respetando su integridad histórica y cultural.

Este hallazgo supone una importante aportación al patrimonio artístico y cultural de Miramar y refuerza la identidad colectiva del municipio, al recuperar un elemento directamente vinculado a la figura de su patrón, San Andrés Apóstol.