Una avería causa retrasos de 30 minutos en la línea C1 de Cercanías

Una avería en la infraestructura del tren de Cercanías de la línea C1 (València Nord-Gandia), a su paso por Tavernes de la Valldigna, que ha afectado a los sistemas de señalización y comunicaciones, ha provocado esta mañana retrasos en la circulación en ambos sentidos, según informaron fuentes de Adif y Renfe.

La avería, registrada sobre las 10 horas, ha tardado en solucionarse unos 70 minutos y ha afectado a cuatro servicios de la línea, con retrasos de entre 20 y 30 minutos, según Renfe.

A primera hora de esta mañana se han registrado también retrasos y supresiones de trenes en las líneas C2 (València Estació del Nord-Xàtiva-Moixent) y en la C6 (València Estació del Nord-Castelló).

En la C2 los retrasos y supresiones (de un total de tres trenes) se han producido por varias incidencias, ya que ha habido una indisposición médica de un maquinista, un problema de orden público por un pasajero desalojado en un convoy y la avería de una puerta en otro.

En la C6 se han producido también retrasos de unos quince minutos en el tren con salida prevista a las 05:50 horas de la estación de València Nord con destino Castelló y se ha suprimido el convoy con salida prevista a las 07:10 horas de la estación de Castelló a València Nord por una avería.