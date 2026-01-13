El Club Rem Grau Gandia suma 5 medallas en las competiciones autonómicas

El Club Rem Grau Gandia fue protagonista este pasado fin de semana en el Centro de Tecnificación del embalse de Beniarrés, participando en dos competiciones oficiales organizadas por la Federación Valenciana de Remo con una destacada actuación de sus deportistas en las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil.

El sábado tuvo lugar el Campeonato Autonómico de Larga Distancia sobre un recorrido de 4.000 metros, una de las pruebas más exigentes del calendario autonómico.

En la categoría cadete masculino, Tobías Valente logró una excelente tercera posición, subiendo al podio tras una regata muy disputada. En juvenil femenino, Carla Miñana completó una gran actuación finalizando en sexta posición, compitiendo en una categoría superior a la habitual y demostrando un notable nivel deportivo. Por su parte, el doble cadete femenino, formado por Carla Miralles y María Miñana, concluyó la prueba en octava posición, firmando una regata sólida en un campeonato de alto nivel competitivo.

El domingo se celebró la I Regata de Promoción de la temporada reservada a las categorías alevín, infantil y cadete, donde el Club Rem Grau Gandia consiguió un excelente balance con cuatro medallas.

Carla Miñana, en acción, durante la competición autonómica / Club Rem Grau Gandia

Las medallas de plata fueron para Carla Miralles, en cadete femenino individual, y Zoe Hurtado, en infantil femenino individual. Las de bronce llegaron de la mano de Leyre Sanjuan, en alevín femenino, y María Miñana, en cadete femenino.

Además, varios deportistas se quedaron muy cerca del podio: Tobías Valente y Roxan Belza finalizaron en cuarta posición, mientras que Jaime González logró una quinta posición en individual. En la modalidad de doble, Gal·la Barberá y Marta Montserrat finalizaron también en quinta posición.

Para cerrar la jornada, el doble cadete femenino, formado por Inés González y Celia del Río, se estrenó en esta modalidad con una novena posición, sumando una valiosa experiencia competitiva de cara al resto de la temporada.

Desde el Club Rem Grau Gandia se valora muy positivamente la participación y los resultados obtenidos en Beniarrés, que reflejan el trabajo de formación que se realiza desde la base y el crecimiento constante de sus jóvenes remeros y remeras dentro del calendario oficial de la Federación Valenciana de Remo.