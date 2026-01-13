Doble podio para el CA Safor Teika en el Campeonato Provincial Absoluto

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia ha competido en el Campeonato Provincial Absoluto por Equipos en Pista Cubierta, celebrado el sábado pasado en el Palau Luis Puig de València.

El equipo femenino fue segundo, por detrás del Diputación de València CA, que logró el primer puesto, y por delante del CA Torrent, que fue tercero. El combinado masculino quedó en tercera posición, por detrás del CA Torrent, que fue primero, y del Diputación de València CA, que fue segundo.

En cuanto a los chicos, quedaron segundos en sus pruebas Álex Linares (60 ml), Adrián Paños (400 ml), Marcos García (800 ml), Pablo Reina (1500 ml), Rubén Mayor (peso) y el equipo de relevistas 4x400 ml. Fue tercero Miguel Navarro en triple salto.

Respecto de las chicas, las ganadoras de las pruebas fueron Laura Castillo (200 ml), Camila Pagani (400 ml), Àngels Ferrando (800 ml), Laia Donet (1500 ml) y Ariana Gómez en altura. Quedaron segundas Stella Ortín (3000 ml), Camila Estrebou (60 ml), Mara Herrando (longitud), y el equipo de relevistas 4x400 ml. Fue tercera Milena Gómez en triple salto.

El equipo masculino estuvo formado por Raúl Martínez y Álex Linares (60 ml),Trinitario Pons, Pablo Montalva y Marcus Mensah (60 ml fuera de concurso), Miguel Llinares y Ricardo Carcelén (200 ml), Jordi Doménech y Adrián Paños (400 ml), Marcos García y Alejandro Silvente (800 ml), Pablo Reina y Manuel Boluda (1.500 ml), Blai Sampablo (3.000 ml), Iván Albiol (altura), Miguel Navarro (triple salto), Jorge Serna (longitud), Hugo Arbona (pértiga), y Rubén Mayor en peso. En el equipo de relevistas 4x400 estuvieron Joan Lloret, Óscar Castañeda, Daniel Sánchez y Jorge Boscà, y como reservas Jordi Doménech y Adrián Paños.

El equipo femenino lo formaron Camila Estrebou y Paula Sierra (60 ml), Elsa García,Claudia Alriols y Marina Ibáñez (60 ml fuera de concurso), Laura Castillo e Iris Soler (200 ml), Camila Pagani e Iris Estruch (400 ml), Àngels Ferrando y Sara Sánchez (800 ml), Laia Donet (1.500 ml), Stella Ortín (3.000 ml), Ariana Gómez (60 mv y altura), Milena Gómez (triple salto), Mara Herrando (longitud), Marcela Ibiza (pértiga), y Sonia González en peso. El combinado de relevistas 4x400 fue el de Salma Gueddar, Sara Sánchez, Lara González y Elsa García, y como reservas Camilla Pagani y Laura Castillo.