Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico

El Ayuntamiento de Gandia ha aprobado este lunes de forma definitiva, en junta de gobierno, el convenio urbanístico entre el consistorio y Grimalt Patrimonial, sociedad propietaria de la marca ALE-HOP, para adelantar las conexiones de servicios vinculadas al futuro Proyecto de Interés Autonómico (PIA) Gandia-Bellreguard.

Este acuerdo permitirá aprovechar las obras de urbanización que se ejecuta actualmente en el polígono industrial Sanxo Llop para dejar preparadas las conexiones de suministro eléctrico, agua potable y saneamiento, necesarias para el futuro desarrollo del proyecto.

La actuación tiene como objetivo coordinar las obras y evitar duplicidades en el futuro, como la reapertura de zanjas o la ejecución de nuevas canalizaciones, con el consiguiente ahorro de costes y una menor afección al entorno.

Desde el Ayuntamiento de Gandia explican que el convenio no supone ningún coste económico para las arcas municipales, ya que las actuaciones previstas serán asumidas por la parte promotora.

Por su parte, desde Grimalt Patrimonial destacan que se trata de una actuación técnica y de planificación que permite anticipar infraestructuras básicas y ordenar mejor el desarrollo del ámbito, a la espera de la tramitación y aprobación definitiva del PIA por parte de la Generalitat.

La aprobación del convenio no implica la ejecución inmediata del proyecto, pero sí garantiza que, llegado el momento, las conexiones a las redes de servicios estén ya previstas y coordinadas con la urbanización existente.

El PIA Gandia-Bellreguard, que como su nombre indica afecta a los dos términos municipales, supone la inversión de alrededor de 100 millones de euros en un centro logístico de ALE-HOP que generará alrededor de mil puestos de trabajo, según se anunció el día de la presentación de este proyecto, al que acudieron representantes de la empresa, de los dos ayuntamientos y de la Generalitat Valenciana, que también aplaudió esta iniciativa privada.