Gandia refuerza su posicionamiento como destino gastronómico con su incorporación a Saborea España

Gandia se incorpora al Club de Producto Saborea España, la principal plataforma estatal dedicada a transformar la gastronomía en una experiencia turística de alto valor. Se trata de un hito para la ciudad, que se adhiere por primera vez a esta red que agrupa algunos de los destinos gastronómicos más relevantes del país.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha presentado esta incorporación en rueda de prensa, acompañado por la concejala de Turismo, Playas y Promoción Exterior, Balbina Sendra, y la vicepresidenta de DestíSafor, Gemma Hernández. Prieto ha subrayado que esta adhesión "habla muy bien del trabajo conjunto y de las alianzas entre el sector turístico y el Ayuntamiento, pero sobre todo de la excelente gastronomía y restauración que tiene Gandia".

"El hecho de que Gandia entre por primera vez en el club de las ciudades gastronómicas más importantes de España nos posiciona mejor como destino turístico y refuerza nuestra competitividad", ha señalado el alcalde, quien recordó que "cada vez se elige más un destino en función de la gastronomía que es capaz de ofrecer".

Según explica, la adhesión fue aprobada recientemente en Junta de Gobierno Local y permite a Gandia formar parte de una red de ciudades que representan "lo mejor de la cocina española", participando en acciones promocionales y eventos de carácter nacional e internacional. "No se trata solo de promoción, sino de generar experiencias únicas donde se fusionan cultura, tradición y producto local", añade.

La primera acción conjunta como miembro de Saborea España será la participación activa de Gandia en Madrid Fusión 2026, uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo, que se celebra del 26 al 28 de enero. "Ya estuvimos presentes el año pasado, pero esta será la primera vez que participamos como ciudad integrada en Saborea España, lo que supone un salto cualitativo muy importante", destaca Prieto.

El alcalde también incide en el valor del producto de proximidad como seña de identidad de la gastronomía local. "Nuestra cocina se basa en el producto fresco y de kilómetro cero —o, mejor dicho, de metro cero—, y tiene emblemas tan reconocidos como la fideuà de Gandia, nuestro plato estrella, el tradicional puchero o las diferentes rutas y jornadas gastronómicas que se celebran a lo largo del año".

Prieto destaca que "iniciativas como la marca Tasta Gandia refuerzan este posicionamiento y contribuyen a la atracción de turistas, consolidando Gandia como un destino de moda que combina gastronomía, cultura, paisaje y un amplio patrimonio de atractivos turísticos".

La fideuà es el plato estrella de Gandia. En la imagen, el concurso de 2025 / Natxo Francés

Por su parte, Sendra afirma que "esta adhesión no es un paso cualquiera, sino un paso definitivo que llevamos muchos años preparando" y recuerda que el trabajo se inició en 2015 y que desde entonces se han obtenido grandes resultados.

"Han sido diez años de trabajo continuo junto con DestíSafor y el sector, y considerábamos que ya estábamos preparados para dar el salto a ámbito estatal e internacional", explicó. En este sentido, señaló que "Saborea España es un club presente en diferentes comunidades autónomas y con acciones tanto dentro como fuera de España, lo que nos permitirá llevar la gastronomía de Gandia mucho más lejos".

Sendra detalla que en las acciones promocionales "se mostrará una amplia representación del recetario local". "Allí donde vayamos llevaremos nuestra fideuá, el puchero, los arroces, las cocas, las tapas tradicionales, pero también dulces, vinos, licores, cítricos y el producto tanto de la huerta como del mar".

Hernández pone en valor el papel del asociacionismo y animó a más restauradores y productores a sumarse al proyecto. "La unión hace la fuerza, y esta adhesión es un reconocimiento al trabajo conjunto que venimos desarrollando con la marca Tasta Gandia y con nuestros restauradores y productores locales, auténticos embajadores de nuestra identidad culinaria", señala.

Hernández explicó que "el estreno en Saborea España y en Madrid Fusión contará con la participación de restaurantes de referencia como Chef Amadeo, Parsifal, La Visteta de Barx, Casa Julia y El Asombro, así como de productores locales que reflejan la diversidad del territorio, entre los que se encuentran Cítricos Todolí, Vermut 4 Xavos, Vicky Foods, Cafés Climent y Bodegas Venta del Puerto y Finca Collado. Toda esta oferta se complementará con dulces como la Trenza Borgiana y la Delicadeza, de la mano de Pastelería Raúl".