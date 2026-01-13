La Global Game Jam abre inscripciones para su edición de 2026 en el Campus de Gandia de la UPV

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Gandia vuelve a ser sede local del mayor acontecimiento internacional para crear videojuegos, la Global Game Jam, del 30 de enero al 1 de febrero. Las inscripciones ya están abiertas.

Se trata del evento de creación de videojuegos más grande del mundo, en el que participan estudiantes, docentes, profesionales y apasionados de los videojuegos, que se darán cita en este maratón que persigue fomentar el desarrollo creativo de videojuegos.

La Global Game Jam se basa en la colaboración y el aprendizaje colectivo. Para participar, no es necesario tener conocimientos previos en programación o diseño de juegos, solo pasión por los videojuegos y ganas de formar parte de un equipo creativo.

El evento, que se celebra simultáneamente en más de 800 ubicaciones en 100 países, reúne anualmente a decenas de miles de participantes. Su objetivo principal es fomentar la innovación y el desarrollo de videojuegos experimentales en un tiempo limitado, desafiando a los participantes a trabajar bajo presión para crear prototipos, siguiendo la temática establecida por la Global Game Jam, en 48 horas.

El Campus de Gandia de la UPV acoge este maratón de creación de videojuegos desde 2013, a iniciativa de un grupo de estudiantes del centro. Tras más de una década celebrándose, Gandia Game Jam ha conseguido consolidarse en el calendario académico. Cada celebración propicia un punto de encuentro y experimentación, pero la finalidad es siempre la misma: motivar el desarrollo de habilidades prácticas en el ámbito multimedia, complementando la formación académica reglada.

Gandia Game Jam 2026 cuenta con el patrocinio de la Cátedra de Innovación. La inscripción se puede formalizar a través del Centro de Formación Permanente de la UPV.