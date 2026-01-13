Kilómetro Vertical Gandia 2026: Carrera y marcha a pie por montaña

La vigesimocuarta edición del Km Vertical Gandia ha intentado ofrecer lo mejor de la experiencia acumulada después de estos años con muchos cambios. Todo con el objetivo de plantear una actividad apta para las distintas opciones y con recorridos bien trabajados para todos los participantes. El KM Vertical cumple con su cita anual de principio de temporada en las montañas de la Safor.

La cumbre del Monduver y sus alrededores fueron este pasado domingo el escenario de esta prueba deportiva que reunió a 1.056 amantes del trail, running y caminantes de montaña. Una actividad que intenta aunar desafíos técnicos, paisajes espectaculares y una organización impecable.

En el calendario del trail a nivel nacional, esta es una de las primeras pruebas del año. En esta XXIV edición del KM Vertical Gandia se han planteado varios desafíos. Al igual que en 2025, para los corredores, dos opciones, la ya clásica KM Vertical, 12,7 km corta y explosiva y una Media Maratón (3M - Media Maratón Mondúver) de 22,2 km, mejorando el recorrido. Para los caminantes la ya clásica ascensión al Mondúver por su arista noreste, con sus espectaculares vistas.

El Kilómetro Vertical Gandia 2026, organizado por el Club Alpi Gandia, es una forma de medir el tono físico tras el parón navideño. La organización se esfuerza cada año para ofrecer una prueba de trail con personalidad y cuño propio.

Todos los recorridos, tanto pistas como sendas son balizados con un nuevo tipo de marcas que intentan y consiguen ser más visibles y más sostenibles. A la vez, la organización, ha situado a personas en puntos críticos con especial atención en pasos con peligro de caída. Los nuevos recorridos han tenido en cuenta las innovaciones de este año. Por otra parte, el diseño de los trazados intenta conseguir el menor impacto posible sobre el medio.

El punto de salida ha sido el mismo que en 2025, el paseo de les Germanies (en su tramo final), espacio mucho más digno para un evento deportivo de esta trascendencia para Gandia.

Los participantes inician la prueba en el paseo de les Germanies / Natxo Francés

La organización montó en esta edición cinco puntos de avituallamiento estratégicamente situados para ofrecer hidratación y energía a los participantes y ayudarles a superar los desafíos del terreno.

La carrera contaba con dos metas: la primera, en la cumbre del Mondúver, donde los corredores del KM Vertical alcanzaron su objetivo tras un esfuerzo titánico. La segunda, en la Font de la Drova, donde los participantes de la 3M (Media Maratón) tenían la llegada tras un recorrido inolvidable. Los caminantes han hecho el mismo recorrido que los corredores del KM. Llegar a la cumbre de Mondúver y seguir hasta la Font de la Drova.

Todos los inscritos recibieron un forro polar y un lápiz labial protector solar. Con estos regalos, la organización intenta diferenciarse con detalles más montañeros.

Tras la llegada de todos los participantes a la Font de la Drova, se les atendió con el ya típico catering de la organización. Un año más, la estrella, fue el bocata de carne asada en barbacoa. A la vez, se hizo entrega de los trofeos y premios a los ganadores de las distintas categorías de mano de la alcaldesa de Barx, el concejal de Deportes de Xeresa y del concejal de Deportes de Gandia, así como de parte de colaboradores y patrocinadores. Desde este punto y a partir de las 12:30 horas, los autobuses dispuestos por la organización, bajaron hasta Gandia a todos aquellos participantes que así lo solicitaron hasta la salida.

A pesar de la exigencia técnica de algunas bajadas de los recorridos, han sido pocas las incidencias registradas y nada destacables. De cualquier forma, han sido resueltas con diligencia y eficacia gracias al amplio despliegue del operativo de seguridad creado para la ocasión. Varios corredores necesitaron asistencia sanitaria sencilla. Todos fueron atendidos sobre el terreno por los médicos y medios de la organización. El Plan de Emergencia y Evacuación elaborado para el evento, funcionó correctamente.

Un tema importante para la organización y que nos hace muy felices, es informar que la Fundación IN de Jóvenes Contra el Cáncer, en su colaboración con el KM Vertical 2025 y el Euro Solidario, han conseguido alcanzar los 1.000€ de recaudación para su causa.

Los primeros clasificados, en la cimal del Mondúver / KM Vertical Gandia

Por último, el Club Alpí Gandia agradece sinceramente la colaboración de todas aquellas personas, socias o no del club, en la celebración de esta actividad, ya que sin ellos no sería posible. También y una vez más, dar las gracias a todos: Ayuntamientos de Gandia, de Xeresa, de Simat y de Barx, entidades públicas, particulares, comercios y empresas, patrocinadoras y voluntarios. Además, nuestro agradecimiento a todo el personal de Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local de Gandia, de Xerexa y Barx... Todos formaban parte de la organización del KM Vertical Gandia 2026.

Este año los vencedores absolutos de las pruebas han sido:

3M

1º Masculino:

Alex Pastor Miñana del Vicky Foods, pasaba por el arco de meta, con 2h 18’ 55”.

1ª Femenino:

Eugenia Alvarez Soler, del David García Training, con un tiempo de 3h 13’ 47”, ganadora por segundo año.

1º Masculino Local:

Andres Marti Puig, del David García Training con un tiempo de 2h 29’ 48”.

1ª Femenino Local:

Milena Vencheva Nikiforova del CA. Safor Teika con un tiempo de 3h 59’ 01”.

KM Vertical

1º Masculino. - Carlos Pascual, del C.C. El Garbí, con un tiempo de 1h 17’ 38”.

1ª Femenino. - Reyes Moreno Barberá, conquistaba la cumbre 1h 30’ 47”.

1º Masculino Local. - Carlos Pascual, del C.C. El Garbí con un tiempo de 1h 17’ 38”.

1ª Femenino Local. - Sofía Bernabeu Hernandez, conquistaba la cumbre 1h 43’ 41”.

Gracias a todos y hasta el 2027, año que será especial porque celebraremos la vigesimoquinta edición del KM