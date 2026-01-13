Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patri de Beniflà i Montaner d'Almiserà triomfen a l'inici de la Lliga CaixaBank Pro que continua a Oliva

Vercher de Piles, l'oliver Brisca i Ricardet debuten per completar la primera jornada de la máxima categoria

Montaner, al dau, en la partida inaugural de la Lliga disputada a Piles divendres

Salva Talens

Gandia

El Trinquet d'Oliva acull este dimarts, 13 de gener, una doble sessió de la Lliga CaixaBank Pro 2026 amb una partida d'escala i corda i una altra de raspall. A les 17 hores juguen Francés i Nacho contra J. Salvador, Pere i Monrabal i a les 18.30 hores el trio que representa a l'Ajuntament d'Oliva, format pels saforencs Vercher i Brisca i el punter Ricardet, debuta contra Ian i Tonet IV per completar la primera jornada de la categoria Pro 1 d'hòmens.

Durant tot el cap de setmana passat i este dilluns s'han jugat les primeres partides de raspall professional de xics i xiques. Al Trinquet de Xeraco este dilluns dia 12 Clara, Amparo i Patri (Ajuntament Beniflà) han guanyat Myriam, Mar i Laura (Ajuntament l’Alqueria d’Asnar-Hinojosa) per 25-05.

El trio Ajuntament de Beniflà amb la saforenca Patri celebra la victòria a Xeraco

La Lliga Pro 1 femenina va començar diumenge al Trinquet de Rafelbunyol amb dos partides. Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol) guanyaren Àngela, la vallera Júlia, i Mar A. (Tavernes de la Valldigna) per 25-15. En la segona, Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser) van derrotar Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) per 25-10.

La Lliga Pro 1 masculina es va encetar divendres passat al Trinquet Ciscar de Piles amb la victòria de Montaner, d'Almiserà, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) davant Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) 25-15.

Dissabte a la Llosa de Ranes, Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) derroten Vicent i Murcianet (Xeraco) per 25-10 i, a continuació, Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) superaren Diari, Canari i Nèstor (Castelló) per 25-05. En este encontre, Canari i Néstor van substituir el lesionat Seve.

