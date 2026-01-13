Patri de Beniflà i Montaner d'Almiserà triomfen a l'inici de la Lliga CaixaBank Pro que continua a Oliva
Vercher de Piles, l'oliver Brisca i Ricardet debuten per completar la primera jornada de la máxima categoria
El Trinquet d'Oliva acull este dimarts, 13 de gener, una doble sessió de la Lliga CaixaBank Pro 2026 amb una partida d'escala i corda i una altra de raspall. A les 17 hores juguen Francés i Nacho contra J. Salvador, Pere i Monrabal i a les 18.30 hores el trio que representa a l'Ajuntament d'Oliva, format pels saforencs Vercher i Brisca i el punter Ricardet, debuta contra Ian i Tonet IV per completar la primera jornada de la categoria Pro 1 d'hòmens.
Durant tot el cap de setmana passat i este dilluns s'han jugat les primeres partides de raspall professional de xics i xiques. Al Trinquet de Xeraco este dilluns dia 12 Clara, Amparo i Patri (Ajuntament Beniflà) han guanyat Myriam, Mar i Laura (Ajuntament l’Alqueria d’Asnar-Hinojosa) per 25-05.
La Lliga Pro 1 femenina va començar diumenge al Trinquet de Rafelbunyol amb dos partides. Maria, Natalia i Isabel (Rafelbunyol) guanyaren Àngela, la vallera Júlia, i Mar A. (Tavernes de la Valldigna) per 25-15. En la segona, Ana, Mireia i Fanni (Pedreguer-Rolser) van derrotar Victoria, Anabel i Marina (Bonrepòs i Mirambell) per 25-10.
La Lliga Pro 1 masculina es va encetar divendres passat al Trinquet Ciscar de Piles amb la victòria de Montaner, d'Almiserà, Lorja i Bossio (Ajuntament de la Llosa de Ranes) davant Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) 25-15.
Dissabte a la Llosa de Ranes, Marrahí, Raúl i Marc Ortega (Barxeta) derroten Vicent i Murcianet (Xeraco) per 25-10 i, a continuació, Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) superaren Diari, Canari i Nèstor (Castelló) per 25-05. En este encontre, Canari i Néstor van substituir el lesionat Seve.
