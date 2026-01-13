El quinto triunfo consecutivo sitúa al Athletic la Vall en el sexto puesto en 2ª Regional Futsal
Los valleros sufren pero ganan en Alberic por el marcador final de 6-8
Pepe Juan
Nueva victoria del Athletic la Vall en la Liga de Segunda Regional de Futbol Sala, quinta consecutiva que sitúa al conjunto de Tavernes como sexto clasificado del grupo II con 24 puntos merced a un balance de ocho triunfos y cinco derrotas.
El Athletic la Vall gana esta vez en Alberic por 6-8 en un choque tremendamente competido y emocionante hasta el final. Los valleros ya ganaban al descanso por 1-2 y en la segunda parecía tenerlo todo bajo control con un marcador de 2-6. Pero el equipo se relajó y los locales empataron a seis en los últimos minutos. Volvieron los valleros a la carga y, a pesar de estar en la cancha con un jugador menos, al final triunfaron por el resultado de 6-8.
Un gran triunfo de un equipo nuevo en la categoría que está haciendo un brillante papel, consolidándose paso a paso en el fútbol sala federado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Parte del primer premio del Niño cae en Oliva
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el 'agravio comparativo
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Abre el instituto de Gandia que esperó 30 años la reforma integral
- El día más gélido del invierno: Dónde ha bajado más el termómetro en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios