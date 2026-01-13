Tigres de Gandia inicia 2026 con un nuevo éxito en el Autonómico de béisbol

Tigres de Gandia Béisbol Club consigue una victoria muy importante frente a un difícil y siempre complicado equipo del Antocha Blanco. El conjunto de la Safor inicia el nuevo año con una nueva victoria en la competición autonómica.

Un partido en el que el equipo de Gandia "se salvó por la campana después de estar contra las cuerdas" desde inicio del 7º inning al cierre del 9º, ya que al cierre de esa novena entrada y perdiendo de dos carreras, fue cuando el “novato” Spencer Hernández consiguió su segundo "home run" del partido, empujando a dos corredores e hizo que el equipo felino cerrase el partido merced a esas tres carreras que entraron gracias a su batazo con un "out" en el casillero. Este triunfo por 9-8 mantiene invicto a Tigres invictos en el campeonato autonómico.

En esta ocasión destaca por parte del equipo gandiense los 3 "home run" de Spencer Hernández (2) y Wilfredo Revilla (1). El MVP del partido fue el propio Spencer Hernández, quien además de conseguir dos "home run" arrastrando a dos jugadores en cada uno de ellos, cerró las dos últimas entradas y 1/3 de la 7ª como Pitcher.