La UE Llocnou de Sant Jeroni se reencuentra con la victoria tres meses después

La Unió Esportiva Llocnou de Sant Jeroni está de enhorabuena. Ha vuelto a ganar, hecho que no se producía desde el 4 de octubre del año pasado. Tres meses después se reencuentra con el éxito en la Liga de Primera Regional de Fútbol Sala.

El cuadro de la Safor suma su segundo triunfo y primero como local al derrotar por 4-2 al Mislata FS "B" en el partido jugado el pasado sábado. A pesar de anotarse estos tres puntos, la UE Llocnou figura en la penúltima posición de la tabla en el grupo 1 de su categoría.

Su próximo partido será en Alaquàs el fin de semana que viene en partido correspondiente a la 13ª jornada del campeonato. Se trata de un enfrentamiento ante el colista de la liga regional.