Alfauir ejecuta en tiempo récord la reforma del colegio público local

El Ayuntamiento de Alfauir ha ejecutado en tiempo récord diversas mejoras importantes en el colegio público del municipio con el objetivo de seguir apostando por una educación de calidad y por el bienestar de nuestros niños y niñas.

Las actuaciones realizadas han consistido en la instalación de placas solares en la totalidad del techo del centro, una medida que permite mejorar la eficiencia energética del centro y avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Las placas solares se han financiado con una subvención de la Diputación de Valencia / Ajuntament d'Alfauir

La colocación de dos aparatos de aire acondicionado con el fin de mejorar el confort térmico de las aulas, especialmente durante los meses de mayor calor, así como la ampliación de un aula, que permite disponer de más espacio y mejores condiciones para el desarrollo de la actividad educativa.

Cabe destacar que todas estas obras se han ejecutado durante las fiestas de Navidad con la voluntad de causar las mínimas molestias posibles y que el alumnado pueda gozar de las mejoras al inicio del nuevo período lectivo.

Alfauir, según su alcalde, José Juan Bataller, ha contado con una subvención de 16.453’40 € del Pla Obert de la Diputación de Valencia para instalar las placas solares y ha tirado de fondos propios para los aparatos de aire y el resto de la obra realizada (4.840 € y 5.408’70 €), respectivamente.