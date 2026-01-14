Beniflà patrocina l'equip de la pelotari local Patri Martí Ramiro en la Lliga CaixaBank Professional
L'Ajuntament de Beniflà signa un conveni de col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana
El municipi saforenc de Beniflà dona un nou impuls a l'esport autòcton i dona nom l'equip de la jugadora local, Patri Martí Ramiro, veïna del municipi, que l’any passat va quedar campiona de la Copa Caixa Popular Pro Diputació de València en el seu debut en la màxima categoria.
El conveni, dotat amb 2.625 €, té com a objectius celebrar, fomentar i promocionar l'esport de la pilota valenciana en el municipi i, per este motiu, no només es disputarà una partida durant les festes del poble en la qual participarà la jugadora local sinó que, a més, representarà l’equip de la Lliga CaixaBank Pro1 de Raspall Femení conformat per Clara, Amparo i la pròpia Patri.
L'alcalde de Beniflà, Borja Gironés, va estar al CaixaForum de València acompanyant Clara, Amparo i Patricia en la presentació oficial de tots els esportistes participants en les Lligues CaixaBank 2026 Professionals d’Escala i Corda i Raspall.
L’equip de l’Ajuntament de Beniflà va arrancar el campionat de la millor manera, ja que dilluns, 12 de gener, es van imposar a l’equip de l’Ajuntament de l’Alqueria d’Asnar - Hinojosa per 25 a 5 al Trinquet de Xeraco.
Amb este patrocini es materialitza el compromís adquirit per part de l'alcalde Gironés qui, a més d’alcalde és regidor d’Esports, d’impulsar i fomentar l’esport entre el veïnat. Es tracta d’un primer pas adreçat a donar suport a l’esport professional al qual, segons ha anunciat el primer edil, li seguirà una ajuda específica per a esportistes d’elit i altres iniciatives encaminades a promoure la pràctica d’esport i un estil de vida saludable.
