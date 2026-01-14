Opinió
Compromís i responsabilitat (fer-se càrrec del relleu)
"Assumisc aquest relleu amb voluntat de sumar, d’escoltar i de treballar en equip. Amb la certesa que només des de la cohesió i les conviccions podem continuar construint una Gandia més justa, més verda i més humana"
Esther Sapena Peiró
Assumir un nou rol polític sempre és un moment especial, d’eixos que només es poden assumir amb sentit de la responsabilitat i valentia. Per això, quan els meus companys i companyes em van proposar com a nova portaveu del Grup Municipal de Compromís i del Govern local de Gandia, vaig acceptar amb orgull, però sobretot amb un vertigen sa, aquell garanteix tocar de peus a terra, i la consciència i el respecte pel que suposa. Perquè, no és només un canvi de funció, és un pas endavant dins d’un projecte col·lectiu que entén la política com una eina per a transformar la vida de la gent i defensar un model de ciutat amb valors clars: els de l’esquerra valencianista, verda, feminista i inclusiva.
Respecte per la ciutat, pel projecte col·lectiu que representem i per les persones que m’han precedit. Especialment per Alícia Izquierdo, que ha exercit de portaveu amb una combinació difícil de trobar: rigor, conviccions i capacitat de diàleg. Alícia ha sigut una veu clara i constant en moments clau, i continua sent-ho hui. Aquest relleu és un pas natural, consensuat amb ella, amb els companys i companyes del grup municipal i del partit; no és un comiat ni una absència, sinó un canvi de rol. Alícia manté les seues delegacions al govern i continuarem treballant braç a braç, sumant experiència, criteri i compromís amb el projecte compartit.
Aquest relleu natural no és un tràmit. Perquè els canvis només tenen sentit si serveixen per a reforçar el projecte. I Compromís és, abans que res, un projecte col·lectiu, construït amb generositat, debat i mirada llarga.
Vivim un temps polític exigent. Ens acostem al final de la legislatura en un context marcat per la incertesa social, per l’augment de les desigualtats i per l’avanç de discursos reaccionaris que qüestionen drets i consensos que pensàvem consolidats. Davant d’això, la política municipal no pot limitar-se a gestionar el dia a dia. Ha de ser capaç de marcar rumb, d’oferir seguretat i d’alçar la veu quan cal. L’ambigüitat i equidistància, que en més d’una ocasió retraem al nostre soci de govern, només fa que afavorir l’arribada dels qui no amaguen l’odi per la diferència; pels drets socials; pels serveis públics… Que durant generacions els que ens han precedit han aconseguit amb sang i suor.
Compromís forma part del govern de Gandia dins d’una coalició amb el PSOE. Ho fem des de la lleialtat institucional i el treball compartit, però també des de la convicció que governar en coalició no vol dir renunciar a la pròpia identitat. Compromís és l’accent d’esquerres del govern, la força que garanteix que les polítiques públiques continuen posant les persones, els serveis públics, la justícia social i la sostenibilitat al centre de l’acció municipal.
D’altra banda, vull deixar clar que assumisc la tasca de portaveu sense abandonar la meua responsabilitat en Educació (també en Infància i Política lingüística), perquè continue creient que educar és una de les formes més profundes i transformadores de fer política. Acompanyar, escoltar i construir futur des de les aules és una experiència que marca i que m’acompanyarà també en aquesta nova etapa.
Gandia ha avançat molt des de 2015 gràcies als governs del canvi. Res d’això ha sigut casual. Ha sigut fruit del treball constant, de les decisions valentes i d’un projecte polític que no ha tingut por de definir-se. Però sabem que aquests avanços no són irreversibles. Quan les polítiques progressistes perden força o claredat, com he dit abans, altres models ocupen el seu lloc, i les conseqüències les acaba patint la majoria social.
Per això, cal continuar apostant per Compromís com una eina imprescindible. Governar també és gestionar amb ideologia. Perquè no totes les decisions són neutres. I perquè la ciutadania no necessita silencis còmodes, sinó una política honesta, coherent i amb sentit.
Assumisc, per tant, aquest relleu amb voluntat de sumar, d’escoltar i de treballar en equip. Amb la certesa que només des de la cohesió i les conviccions podem continuar construint una Gandia més justa, més verda i més humana.
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el 'agravio comparativo
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Abre el instituto de Gandia que esperó 30 años la reforma integral
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios
- Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano