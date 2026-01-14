Cultura aprueba 144.280 euros para restaurar la fachada norte de la Colegiata de Gandia

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha concedido cerca de 8,4 millones de euros para la protección, recuperación y restauración del patrimonio cultural valenciano. Entre esos proyectos, dentro del Plan Restaura, figura la esperada aportación para seguir rehabilitando la Colegiata de Gandia.

En concreto, de esta cantidad 6.898.073 euros corresponden a las subvenciones para la conservación y protección de patrimonio inmueble; 992.949 euros para promover la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural y 488.981 euros para la recuperación de las construcciones de piedra en seco. Estas ayudas se harán efectivas entre los ejercicios 2025 y 2026.

La consellera Carmen Ortí destacó que "esta cifra permitirá actuar sobre muchos e importantes ejemplos del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana de todas las tipologías que precisan actuaciones, en grandes ciudades pero también en pequeños municipios y zonas de despoblamiento, llegando a todos los rincones de la Comunitat Valenciana" y añadió que "es una muestra del compromiso del Gobierno valenciano con su preservación".

La Colegiata de Gandia recibe, a través de esta convocatoria, 144.280 euros para la restauración de su fachada norte, donde está la Puerta de los Apóstoles.

Se trata de un proyecto que tiene como principal finalidad acabar con los desprendimientos de cascotes en el interior del templo, problemas que se vienen produciendo por filtraciones de agua, especialmente tras días de fuertes lluvias. La actuación global está valorada en unos 289.000 euros.

A esta ayuda hay que sumarle otra de 9.075 euros para la redacción del Plan Director, y otra de 15.899 euros recibida recientemente, al margen del Plan Restaura, para la restauración del grupo escultórico de la Santísima Trinidad.

Por tanto, la Generalitat ha dedicado con estas recientes ayudas 169.254 euros a la Seu de Gandia. Y cabe recordar que también se destinaron 950.000 euros a tres bandas (Ayuntamiento, Generalitat y Diputación) para la restauración del campanario, que culminó el verano pasado, y que todavía está pendiente de abrirse a las visitas turísticas.