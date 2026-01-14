Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva

Las obras de prolongación de la CV-605, conocida como carretera Nazaret-Oliva, ya han empezado en Gandia y se espera que estén finalizadas este año, según informaron fuentes municipales. Se trata de una actuación largamente reivindicada que supondrá sobre todo una mejora en la calidad de vida de los vecinos del Grau, especialmente del Molí de Santa Maria. También facilitará la conexión con el futuro ecocámping previsto para la zona.

Los trabajos, impulsados por el área de Carreteras de la Diputación de València, permitirán completar el acceso viario al Molí de Santa Maria. Eliminarán el tráfico pesado que actualmente circula por viales urbanos de carácter residencial y rural, mejorando así la calidad acústica y ambiental de la zona e incrementando la seguridad viaria.

Esta actuación es fruto de un convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Gandia, firmado durante la pasada legislatura, mediante el cual el consistorio ha asumido la redacción del proyecto constructivo y la adquisición de los terrenos necesarios, mientras que la institución provincial se encarga de la ejecución de las obras.

El alcalde, José Manuel Prieto, destacó la importancia estratégica de esta infraestructura para el presente y el futuro de la ciudad. Prieto afirmó que se trata de una muy buena noticia. “Elimina el paso de camiones y permitirá atraer nuevas inversiones al mejorar las comunicaciones con el Grau y la playa”, aseguró.

Características

El proyecto cuenta con una inversión de 2,8 millones de euros y tiene un plazo de ejecución previsto de diez meses. El acuerdo definitivo fue aprobado por la Diputación en julio, después de varias reuniones de trabajo entre representantes institucionales encabezados por el alcalde de Gandia y técnicos de ambas administraciones.

La coordinadora general de Urbanismo de Gandia, Maite Alonso, puso en valor el trabajo realizado por los técnicos de ambas instituciones que se viene desarrollando desde hace tres años, cuando se iniciaron los trabajos de redacción del proyecto y adquisición de los terrenos.

La intervención contempla la prolongación de la CV-605 desde la calle dels Degans hasta la calle Molí de Santa Maria, evitando el paso de vehículos pesados por el casco urbano del Grau. El proyecto incluye la construcción de una rotonda de 55 metros de diámetro exterior, con una zona ajardinada central de 14 metros de radio.

Desde esta rotonda partirá un nuevo tramo de carretera de 355 metros de longitud, con un carril por sentido separado por una mediana ajardinada. Además, la infraestructura incorporará un carril bici y una acera peatonal, reforzando así la movilidad sostenible y la seguridad de peatones y ciclistas.

Una vez finalizadas las obras el nuevo tramo será cedido al Ayuntamiento de Gandia, que asumirá el mantenimiento, consolidando así una infraestructura clave para el desarrollo equilibrado del Grau y del conjunto del municipio.