Gandia felicita a su bicampeona del Mundo y tricampeona de Europa de pádel, Lorena Figueres Alario

El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ofrecen una recepción oficial a la jugadora de pádel de Gandia, Lorena Figueres Alario, para felicitarla por haber logrado su tercer título de campeona de Europa con la selección española, el último de ellos en la FIP Seniors Padel Cup, celebrada en Valencia, el pasado mes de octubre.

Prieto felicita a la deportista en nombre de la ciudad por todos sus éxitos y pone en valor el papel que los atletas locales desempeñan como embajadores de Gandia en competiciones de todos los ámbitos.

Lorena Figueres Alario lo es todo el pádel. En su larga y fructífera carrera ha sido dos veces campeona del mundo y tres de Europa, también con España. Además, ha ganado en cinco ocasiones el Campeonato de España por equipos, fue campeona individual en la categoría de +35 y ha sido 12 años número uno de la Comunitat Valenciana.

Cuando se le pregunta si no se cansa de ganar, Lorena responde que "nadie se cansa y quien lo diga miente. Para mí, lo más importante es que me lo paso muy bien, me gusta entrenar y jugar. Yo nunca he vivido del pádel, pero es mi hobby. Que me seleccione España para jugar un campeonato internacional, es lo máximo. Y, encima, si ganas, todavía es mejor". El año que viene ya será palista de la categoría senior +50.