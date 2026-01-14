Ofensiva en Tavernes para pedir la regeneración de la playa de la Goleta

La regeneración de las playas de Tavernes de la Valldigna y especialmente la norte, la Goleta, es una larga reivindicación de los grupos municipales, pero parece que este miércoles todos se pusieron de acuerdo, a través de visitas a la zona y comunicados, para elevar la enésima queja al Ministerio de Transición Ecológica, organismo que debería ejecutar un proyecto de arrecifes artificiales del que no se sabe nada. Mientras tanto la erosión avanza sin control y las edificaciones, algunas de seis y siete alturas construidas en los años setenta, ya se encuentran prácticamente dentro del mar.

En primer lugar, desde el Gobierno vallero, formado por PSPV-PSOE y Compromís, continúan firmes. El lunes la alcaldesa, Lara Romero, remitió una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a Demarcación de Costas de València, alertando de «la crítica situación que sufre el litoral del municipio después del último temporal de lluvia y viento registrado entre finales de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026». Se adjunta también un informe elaborado por técnicos municipales.

Romero ha pedido una reunión urgente en Madrid con la ministra Sara Aagesen y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «para conocer de primera mano el estado del proyecto de regeneración de las playas, no podemos permitir que esta situación se dilate más en el tiempo».

Pero Romero también pide explicaciones a la Generalitat. El último aporte de arena que anunció la Conselleria, un trasvase de áridos dragados desde la desembocadura del Júcar y sobrante tras la dana, «no se ha depositado en el lugar donde era necesario, sino en medio el mar, lejos de las zonas afectadas y fuera de la línea de agua», critica la alcaldesa.

El concejal Josep Llàcer con Joan Baldoví. / Levante-EMV

Por parte de Compromís su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, visitó la zona este miércoles, acompañado por el concejal Josep Llàcer, y anunció que su grupo reclamará soluciones en el Congreso. «Es incomprensible que se planifiquen grandes inversiones en el norte y en el sur del litoral valenciano y se vuelvan a olvidar de Tavernes, donde el mar se ha comido buena parte de la arena y amenaza servicios y edificios cada vez que hay un temporal», señaló Baldoví. Llàcer indicó que se pierde «aproximadamente un metro lineal cada año, con un descenso constante de arena».

La portavoz del PP, Eva Palomares, en la Goleta. / Levante-EMV

Desde el Partido Popular ponen el foco en «el abandono absoluto del Gobierno de Pedro Sánchez». La portavoz popular lamentó que para el presidente del Gobierno «Tavernes no existe, aquí no llegan ni inversiones, ni proyectos, ni soluciones, solo silencio y dejadez». Palomares lamentó que no haya «ninguna novedad sobre el proyecto de regeneración prometido desde hace años, mientras el litoral se degrada y la preocupación vecinal aumenta».