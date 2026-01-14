Oliva refuerza su apuesta por el turismo deportivo con la presencia en 'FITUR Sports 2026' por tercer año seguido

La participación de Oliva, organizada por la concejalía de Deportes que encabeza Joan Mascarell, se realiza, un año más, como patrocinador 'Silver' (plata), una modalidad que permite una presencia destacada tanto en el ámbito institucional como de promoción de eventos deportivos, consolidando así la estrategia iniciada desde el departamento.

Como patrocinador 'Silver', Oliva dispondrá de tres espacios de presentación dentro de la nueva Zona de Presentaciones de 'FITUR Sports', donde dará a conocer algunos de sus principales eventos deportivos: Jueves 22 de enero, a las 11.00 h: Presentación de la Gran Fondo Alberto Contador; Jueves 22 de enero, a las 14.00 h: Presentación de la 'Football Motion Cup' y viernes 23 de enero, a las 14:00 h: Presentación de la Media Maratón y 5K Oliva Nova

Las tres presentaciones se transmitirán en directo a través de las redes sociales del departamento de Deportes con el objetivo de ampliar el impacto y la difusión más allá del recinto ferial.

Además, Oliva también estará representada en una mesa redonda profesional centrada en el crecimiento del turismo deportivo vinculado al deporte base y los torneos amateurs. En esta ocasión, el municipio participará a través de Miguel Gandia, responsable de la 'Motion Cup', en una sesión titulada 'Tendencias y claves de la comercialización de torneos amateurs y deporte base'. La mesa redonda tendrá lugar el jueves 22 de enero, a las 15.45 h, y podrá seguirse en directo a través de YouTube, analizando modelos de crecimiento, estrategias de fidelización y oportunidades para destinos deportivos en un segmento en clara expansión.

'FITUR Sports 2026' presenta importantes novedades, como su ubicación en el Pabellón 12, dentro del nuevo Pabellón del Conocimiento, un espacio que concentra contenidos de innovación, tecnología, talento y tendencias del sector turístico. La feria se desarrollará en cuatro grandes áreas: auditorio, zona de trabajo colaborativo, zona de descanso y esparcimiento, y zona de presentaciones, facilitando el contacto entre destinos, organizadores, empresas y medios especializados.

Durante la feria, Oliva distribuirá material promocional propio, como trípticos informativos y un calendario anual de eventos deportivos, editados en castellano y valenciano, así como bolsas y botellas reutilizables, siguiendo la línea iniciada en ediciones anteriores.

Además, el municipio presentará la actualización de su eslogan de turismo deportivo, incorporando de forma visible la marca Oliva, reforzando así la identificación del destino en todas las acciones promocionales.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Oliva reafirma su firme compromiso con el turismo deportivo como motor de desarrollo económico, desestacionalización turística y proyección exterior del municipio, consolidando una línea de trabajo continuada que ya suma tres ediciones consecutivas en 'FITUR Sports'.