La Sala Tossal de Gandia acoge la exposición de fotografía "Les coses veritables"

La muestra se puede ver desde este miércoles hasta el 13 de febrero

La Sala Tossal ya preparada para acoger la exposición, en una imagen de este miércoles

La Sala Tossal ya preparada para acoger la exposición, en una imagen de este miércoles / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

Las fotografías de Francesc Vera, Xavier Mollà, Pep Aparisi y Natxo Francés y los textos de Manel Rodríguez-Castelló, Emilio Garrido, Rafa Gomar y Teresa Pascual, protagonizan "Les coses veritables", una exposición que se inaugura este miércoles y que se podrá ver hasta el 13 de febrero en la Sala Tossal de Gandia.

En la exposición "Les coses veritables-Col·leció Efímer", la literatura y la fotografía juegan a esconder la realidad en la ficción, o quizás, incluso, a encontrar la ficción en la realidad. Es por eso qué, al parafrasear los versos con que Sheakespeare inicia el acto IV de Enrique V, los autores invitan el espectador a leer y observar los textos y las imágenes porque trato de divisar «las cosas verdaderas» en el artificio de los textos y las imágenes que se le proponen.

Organiza Foto Espai Gandia con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia a través del departamento de Cultura, Fira i Festes. La muestra se puede visitar de lunes a jueves, de 09:30 h a 20:00 h y los viernes, de 9 a 14 horas en la sala ubicada en la calle Tossal de la ciudad, con entrada libre.

