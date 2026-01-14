La Sala Tossal de Gandia acoge la exposición de fotografía "Les coses veritables"

Las fotografías de Francesc Vera, Xavier Mollà, Pep Aparisi y Natxo Francés y los textos de Manel Rodríguez-Castelló, Emilio Garrido, Rafa Gomar y Teresa Pascual, protagonizan "Les coses veritables", una exposición que se inaugura este miércoles y que se podrá ver hasta el 13 de febrero en la Sala Tossal de Gandia.

En la exposición "Les coses veritables-Col·leció Efímer", la literatura y la fotografía juegan a esconder la realidad en la ficción, o quizás, incluso, a encontrar la ficción en la realidad. Es por eso qué, al parafrasear los versos con que Sheakespeare inicia el acto IV de Enrique V, los autores invitan el espectador a leer y observar los textos y las imágenes porque trato de divisar «las cosas verdaderas» en el artificio de los textos y las imágenes que se le proponen.

Organiza Foto Espai Gandia con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia a través del departamento de Cultura, Fira i Festes. La muestra se puede visitar de lunes a jueves, de 09:30 h a 20:00 h y los viernes, de 9 a 14 horas en la sala ubicada en la calle Tossal de la ciudad, con entrada libre.