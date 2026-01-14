La Sala Tossal de Gandia acoge la exposición de fotografía "Les coses veritables"
La muestra se puede ver desde este miércoles hasta el 13 de febrero
Las fotografías de Francesc Vera, Xavier Mollà, Pep Aparisi y Natxo Francés y los textos de Manel Rodríguez-Castelló, Emilio Garrido, Rafa Gomar y Teresa Pascual, protagonizan "Les coses veritables", una exposición que se inaugura este miércoles y que se podrá ver hasta el 13 de febrero en la Sala Tossal de Gandia.
En la exposición "Les coses veritables-Col·leció Efímer", la literatura y la fotografía juegan a esconder la realidad en la ficción, o quizás, incluso, a encontrar la ficción en la realidad. Es por eso qué, al parafrasear los versos con que Sheakespeare inicia el acto IV de Enrique V, los autores invitan el espectador a leer y observar los textos y las imágenes porque trato de divisar «las cosas verdaderas» en el artificio de los textos y las imágenes que se le proponen.
Organiza Foto Espai Gandia con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia a través del departamento de Cultura, Fira i Festes. La muestra se puede visitar de lunes a jueves, de 09:30 h a 20:00 h y los viernes, de 9 a 14 horas en la sala ubicada en la calle Tossal de la ciudad, con entrada libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- Bellreguard, invisible en las carreteras del Estado: el alcalde lamenta el 'agravio comparativo
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Abre el instituto de Gandia que esperó 30 años la reforma integral
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano