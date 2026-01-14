Así serán las fallas de Primera de Gandia

Las cinco fallas de Gandia de la Sección Primera no quieren quedarse atrás y, al igual que hicieron las comisiones de Especial, presentaron los bocetos de su monumentos para 2026 de manera conjunta y con una fiesta. Se retoma, por tanto, un sano espíritu de "germanor" fallera, y se experimenta con un formato que gusta y parece que ha llegado para quedarse.

Hasta el año pasado sólo presentaban en un acto público sus bocetos las fallas de Especial, en el centro comercial La Vital. Este año lo hicieron el pasado 23 de noviembre en la plaza de la Vila. La mayoría de comisiones los presentan en sus casales. No está previsto que el resto de secciones haga una fiesta similar, al menos este año.

El pasado domingo fue el turno de las de Primera. Falleros de Sagrada Família-Corea, Grau, Roís de Corella, Carrer Major i Passeig y Plaça El·líptica desvelaron las cartas con las que competirán este año, en un acto en la plaza del Rei Jaume I al que asistieron también representantes municipales, de la Federació de Falles de Gandia, y las Falleras Mayores, Manuela Borrull y la niña Triana Benavent.

Después hubo una comida y "tardeo" en Fomento de AIC con la ambientación musical de un DJ. En total hubo unas 500 personas. Las comisiones apuestan este año más que nunca por los monumentos y se lo pondrán difícil al jurad. La presentación estuvo patrocinada por Autoalmenar Hyundai y contó también con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia.

En cuanto a los proyectos, Roís de Corella confía para la falla infantil en el artista Óscar Villada en el año de su retorno a Gandia. Plantó ya en la ciudad en 2022, ganando el segundo premio e Ingenio y Gracia de la sección, y ha sido un referente de fallas infantiles de la ciudad de València como la Plaza de Pilar, pero también de hogueras infantiles de Alicante como Séneca-Autobuses.

Roís de Corella. / Levante-EMV

"Equinocci" es su propuesta. Una niña reflexiona sobre los cambios que se producen en diferentes momentos del calendario, en el paisaje y el entorno de la Safor, haciendo un recorrido dinámico y didáctico por las diferentes estaciones a partir de datos, hitos y características propias de Gandia.

El monumento mayor es obra de Paco Torres. Es el segundo año que Roís de Corella planta con este artista. El año pasado se hicieron con el segundo premio de la categoría. El lema es "Memento Mori", con una reflexión sobre el paso del tiempo y la muerte. Pero la figura central, que representa la vida, cuida de nosotros.

La Plaça El·líptica repite artistas falleros. Para el monumento infantil apuesta por segundo año consecutivo por los jóvenes de Barraques d'Art de Catarroja. El año pasado se estrenaron en Gandia con la El·líptica consiguiendo el tercer premio de la sección, ejercicio en el que sufrieron además las consecuencias de la dana de octubre de 2024.

El lema de la infantil es "Rituals". En el mundo hay rituales para todo: para enamorarse, para tener suerte, para que no llueva en Fallas… y también para conseguir dinero, hacerse viral o, incluso, triunfar en TikTok. Esta falla nos invita a reírnos de todos esos “rituales” que hacemos cada día, como si fueran magia, pero sin varita.

El·líptica. / Levante-EMV

Para el monumento mayor, los de la El·líptica, que este año celebran su 50 aniversario, confían de nuevo en el taller de Daimús de Palacio y Serra. Son ya muchos años creciendo juntos en el mundo de las fallas, desde la Sección Tercera a la Primera donde están ahora, obteniendo con ellos varios premios en cada categoría.

La falla lleva por lema "Afonats". Esta falla nos habla de todo aquello que, como si fuera el mar, nos puede tragar si no tenemos cuidado. Entre oleaje y criaturas marinas aparecen personajes que representan una sociedad que muchas veces vive demasiado deprisa, sin mirar donde navega. Con una estética marinera, llena de movimiento, color y fantasía, la falla combina crítica y humor para recordarnos que no todo lo que brilla en la superficie es seguro.

La Falla Grau estrena artistas. Para la infantil la comisión apuesta este año por el joven artista de Xàtiva Xavier Ureña. Nació en 1993 y en 2004 con tanto solo 11 años se incorporó al taller de los reconocidos Paco Llorca y Chorques como aprendiz. En 2010 con 17 años decidió montar su propio taller. En 2014 ganó por primera vez el primer premio de la Sección Especial en Xàtiva. Ha plantado en diferentes poblaciones como Xàtiva, Montserrat, Alzira, València, Catarroja, e incluso Alicante.Ha sido galardonado con primeros premios de sección, Ingenio y Gracia en diferentes secciones, ninots de sección, incluso "ninots indultats" en Xàtiva o Catarroja.

Xavier Ureña propone este año para el Grau “La història de les mil i una seus”. El sultán estaba contento, había tenido un buen día. Después de cenar le pareció que sería una buena idea llamar a sus hijos e hijas para contarles un cuento antes de dormir. Eran 101 niñas y niños de diferentes edades. Para estar más inspirado, el padre dio buena cuenta del narguile, pipa de agua tradicional originaria de la Asia y del Oriente Medio. Y rodeado de una neblina mágica, y cuando todos prestaban atención, les contó la historia de la seda.

Falla Grau. / Levante-EMV

Para el monumento mayor, el Grau apuesta por el artista Daniel Pérez Martínez. Ha trabajado cuatro años con Manolo Gracia con quien realizó la falla del Ayuntamiento de València en 2023 y decorados en festivales como el Medusa y el Zebra de Cullera. Ha trabajado y ha hecho prácticas en el taller de los reconocidos Devis Creaciones. Lleva tres años haciendo fallas con su propio taller y ya se está labrando una buena trayectoria, con primeros premios, ingenio y gracia y ninots en Sedaví y València. Entra con muchas ganas y ambición a Gandia.

"Ressorgiment" es el lema de su falla y nos invita a hacer un viaje en el tiempo hasta el año 2062: La Tierra nos estaba avisando desde hace tiempo y nos enviaba señales que ignorábamos por completo. No solo la humanidad estaba destruyendo el planeta, sino que también había sufrido una triste involución por la pérdida de valores como el respeto, la empatía, la solidaridad o la gratitud. Hasta que llegó “El Gran Colapso, del que se salvó solamente el Grau de Gandia.

La Falla Sagrada Família-Corea estrena este año artistas y ambos cuentan con una importante proyección. El artista de la falla infantil de Corea, José Fuster García, es un referente en València. Este año nos invita a descubrir la civilización japonesa con un monumento que lleva por lema "Nikkunemu", y a través de los curiosos nombres y sobrenombres de sus ciudadanos.

Sagrada Familia-Corea. / Levante-EMV

En cuanto al monumento grande pasa de generación en generación, ya que es obra de Alejandro Baenas, hijo del artista Pere Baenas.“Entre dos aigues”, nos propone un viaje simbólico a un tipo de Venecia de la Safor, pero sin canales italianos ni hablar en toscano. Aquí, el agua no es solo postal ni romanticismo: es frontera, amenaza y metáfora. Una Venecia propia, mediterránea, donde el paisaje tan estimado convive con una realidad incómoda que preferimos no mirar demasiado de cerca.

Corea nos recuerda que vivimos en equilibrio frágil, que bailamos sobre el agua como si fuera suelo firme, y que quizás ya no estamos tan lejos de convertirnos, sin acento italiano, en nuestra propia Venecia inundada.

La comisión de Carrer Major i Passeig ficha para su falla infantil al artista Adrián Alcaraz. Nacido en Alicante, forma parte de Gremio de Artistas de Hogueras desde 2019, y ha plantado fallas en Gandia desde 2020, a la vez que ha debutado en la máxima sección infantil en Alicante el pasado ejercicio.El monumento lleva por lema "Okulus: la ciutat que sentia". Representa una ciudad invisible a los mapas, pero viva en los recuerdos. Solo se llegaba cerrando los ojos y despertando los sentidos.

Carrer Major i Passeig. / Levante-EMV

Para el monumento mayor continúan con los hermanos Miñana, Patxi y Quique. Llevan cuatro años consecutivos, pero antes ya habían trabajado y triunfado con ellos. En concreto en 1991 con la falla "Bruixes". Los dos últimos monumentos han sido galardonados con el 1.º premio de la sección. Lleva por lema "Gandia, Fira i “fetes". El Tio de la Porra nos invita a olvidar penas y a vivir Gandia en Fira i Festes. La falla se transforma en una gran feria fallera llena de atracciones.