Avanzan los trámites para hermanar a Oliva con la ciudad sarda de Ocier

Avanza el hermanamiento entre Oliva y la ciudad sarda de Ocier en Italia.El Ayuntamiento de Oliva recibió hace unos días a la cónsul honoraria del Reino de los Países Bajos en Olbia, dentro de la región de Cerdeña, Cristina Ricci. Esta intelectual sirve como enlace entre los neerlandeses y la comunidad local, asistiendo a ciudadanos y promoviendo las relaciones comerciales y culturales.

Ricci acaba de publicar un libro centrado en la historia del Señorío de Anglona, uno de los estados de Oliva, que en 1767 fue elevado a la categoría de principado. En estos momentos se está trabajando en la traducción al castellano y al valenciano y Ricci comentó la posibilidad de hacer una presentación del libro en Oliva en el futuro.

Además, Cristina Ricci también transmitió los saludos del alcalde de Ocier, Marco Peralta, que podría hacer una visita a Oliva durante el próximo verano a esta localidad de la Safor.

Esta visita, apuntaron fuentes municipales, es un paso más para la consecución del hermanamiento entre ambas ciudades, que cada vez es más cerca. El pasado verano, del 28 de agosto al 2 de septiembre, unas treinta personas, casi todas de Oliva, participaron en un viaje a Cerdeña organizado por la Associació Cultural Centelles i Riusech, encabezada por Josep Sendra, presidente del comité de hermanamiento, constituido en 2022.

Ocier, en italiano Ozieri, es una ciudad de unos 15.000 habitantes, que fue el núcleo más importante de las posesiones que los condes de Oliva y de sus herederos, los duques de Gandia, Benavente y Osuna, poseyeron en Cerdeña, desde 1421 hasta el 1836. Comprendían unos 30 municipios actuales y fueron conocidos como "Estados de Oliva” por su vinculación con el título condal, como así consta en los documentos, bibliografía y la expresión “Status Olivae” esculpida en un pedestal detrás la Fontana Grixoni.