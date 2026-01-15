La Biblioteca de Miramar registra casi 7.000 visitas durante el último año
En 2025 se han expedido 50 nuevos carnets que es un 7% más que en el año anterior
La Biblioteca de Miramar es espacio vivo. El recinto sigue consolidándose como un punto de encuentro, un espacio de cultura, aprendizaje y convivencia para todas las edades.
De hecho y durante 2025, la biblioteca ha registrado 6.809 visitas, que incluyen préstamos, uso de ordenadores, actividades culturales, estudio, consultas y visitas.
Entre los libros más prestados destacan para adultos: La grieta del silencio (Javier Castillo), La cartera (Francesca Giannone), Victoria (Paloma Sánchez-Garnica) y El niño que perdió la guerra (Julia Navarro).
En cuanto a lo que es literatura infantil la obra más demandada ha sido la colección Croqueta y Empanadilla (volúmenes 1, 2 y 3).
A lo largo de 2025 se han expedido 50 nuevos carnets, un incremento del 7% respecto al año anterior, lo que confirma el creciente interés de la población por este servicio público.
La Biblioteca de Miramar abre de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00. El teléfono es el 962 81 90 26 y su ubicación: la calle de la Abadía, 19
La Biblioteca de Miramar es mucho más que un espacio de lectura: es un sitio abierto, participativo y en constante movimiento, al servicio del pueblo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
- Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
- El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
- Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
- Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
- Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios
- Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano
- Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva