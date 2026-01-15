Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca de Miramar registra casi 7.000 visitas durante el último año

En 2025 se han expedido 50 nuevos carnets que es un 7% más que en el año anterior

Una imagen del interior de la Biblioteca de Miramar

Salva Talens

Gandia

La Biblioteca de Miramar es espacio vivo. El recinto sigue consolidándose como un punto de encuentro, un espacio de cultura, aprendizaje y convivencia para todas las edades.

De hecho y durante 2025, la biblioteca ha registrado 6.809 visitas, que incluyen préstamos, uso de ordenadores, actividades culturales, estudio, consultas y visitas.

Entre los libros más prestados destacan para adultos: La grieta del silencio (Javier Castillo), La cartera (Francesca Giannone), Victoria (Paloma Sánchez-Garnica) y El niño que perdió la guerra (Julia Navarro).

En cuanto a lo que es literatura infantil la obra más demandada ha sido la colección Croqueta y Empanadilla (volúmenes 1, 2 y 3).

A lo largo de 2025 se han expedido 50 nuevos carnets, un incremento del 7% respecto al año anterior, lo que confirma el creciente interés de la población por este servicio público.

La Biblioteca de Miramar abre de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00. El teléfono es el 962 81 90 26 y su ubicación: la calle de la Abadía, 19

La Biblioteca de Miramar es mucho más que un espacio de lectura: es un sitio abierto, participativo y en constante movimiento, al servicio del pueblo.

