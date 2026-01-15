Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
València SudTiempo ValenciaAVA-AsajaQuioscosRicard Pérez CasadoTemporal ValenciaCampaña aceitePuente festivo
instagramlinkedin

España también confía en Carla Bañuls Puente para la Copa del Mundo de Ciclocross

La corredora de Gandia afronta en la prueba de Benidorm su tercera internacionalidad con la selección nacional

La gandiense, con el maillot de España, durante el Europeo

La gandiense, con el maillot de España, durante el Europeo / RFEC

Salva Talens

Gandia

Su debut internacional data del verano del año 2025 en el Festival Olímpico de la Juventud Europea disputado en Macedonia. Después fue convocada para el Europeo de Ciclocross en Bélgica el pasado mes de octubre. En diciembre corrió una carrera de la Copa del Mundo disputada en Bélgica y ahora vuelve a representar a España en una cita internacional de tanto prestigio y nivel como es la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm.

El nombre propio es, una vez más, Carla Bañuls Puente, la ciclista júnior de Gandia, del Team Mirat Salamanca, flamante campeona de España con la selección de la Comunitat Valenciana en relevos y subcampeona nacional individual júnior en el campeonato que ha tenido lugar en Tarancón (Cuenca) este fin de semana del 10 y 11 de enero. A estos éxitos y solo en esta campaña invernal, Bañuls también ha sido la segunda clasificada en la Copa de España.

La Real Federación Española de Ciclismo ya ha confirmado la lista de ciclistas españoles que participarán en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 que se celebrará en los parques de El Moralet y Foietes de la capital turística alicantina el domingo 18 de enero.

Un total de 57 ciclistas vestirán el maillot de España en la antepenúltima prueba del más importante de los torneos de la especialidad invernal del ciclismo, con la presencia de doce corredores en la prueba Elite Masculina, 14 en la cita Elite y Sub-23 femenina, diez en la Sub23 masculina, otros diez en la Júnior Masculina y también diez en la Júnior Femenina.

En esta última categoría estarán, además de Carla Bañuls, las corredoras Mirari Gotxi, María Gutiérrez, Aitana Gutiérrez, María Ivars, Laia Lera, María Mestre, Jara Portero, Maddi Saizar y Ane Zubeldia.

Como referentes españoles para la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 estarán Sofía Rodríguez y Felipe Orts, que el pasado domingo se colgaban el oro absoluto en los Campeonatos de España disputados en Tarancón

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así ha amanecido el toro de Osborne de Tavernes de la Valldigna
  2. Los ucranianos son los extranjeros que más vivienda compran en Gandia
  3. El Gobierno de Gandia abre una investigación sobre la 'web' de los cheques al consumo
  4. Gandia y Grimalt Patrimonial adelantan las conexiones de servicios del centro logístico
  5. Clientes a la caza de la preciada bombona de butano en la Safor
  6. Gandia licitará en breve las 38 cámaras que mejorarán la seguridad ciudadana en los barrios
  7. Los párkings públicos de Gandia ya son un aliado del pequeño comercio urbano
  8. Empiezan en Gandia las obras de prolongación de la carretera Nazaret-Oliva

El Gobierno de España confirma a Potries como candidata oficial a Capital Europea de la Cultura 2031

El Gobierno de España confirma a Potries como candidata oficial a Capital Europea de la Cultura 2031

La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana

La Mancomunitat de la Ribera Baixa se coordina con Tavernes de la Valldigna para impulsar la agenda de la reconstrucción tras la dana

Solo tres pruebas quedan del VIII Circuit Caixa Popular Safor Valldigna: La antepenúltima es en Rafelcofer

España también confía en Carla Bañuls Puente para la Copa del Mundo de Ciclocross

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

Gandia felicita a las campeonas de España de campo a través

Gandia felicita a las campeonas de España de campo a través

Johan Kody: "El sueño es quedar primeros; el objetivo, clasificarnos para los play-off"

Tracking Pixel Contents