España también confía en Carla Bañuls Puente para la Copa del Mundo de Ciclocross

Su debut internacional data del verano del año 2025 en el Festival Olímpico de la Juventud Europea disputado en Macedonia. Después fue convocada para el Europeo de Ciclocross en Bélgica el pasado mes de octubre. En diciembre corrió una carrera de la Copa del Mundo disputada en Bélgica y ahora vuelve a representar a España en una cita internacional de tanto prestigio y nivel como es la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm.

El nombre propio es, una vez más, Carla Bañuls Puente, la ciclista júnior de Gandia, del Team Mirat Salamanca, flamante campeona de España con la selección de la Comunitat Valenciana en relevos y subcampeona nacional individual júnior en el campeonato que ha tenido lugar en Tarancón (Cuenca) este fin de semana del 10 y 11 de enero. A estos éxitos y solo en esta campaña invernal, Bañuls también ha sido la segunda clasificada en la Copa de España.

La Real Federación Española de Ciclismo ya ha confirmado la lista de ciclistas españoles que participarán en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 que se celebrará en los parques de El Moralet y Foietes de la capital turística alicantina el domingo 18 de enero.

Un total de 57 ciclistas vestirán el maillot de España en la antepenúltima prueba del más importante de los torneos de la especialidad invernal del ciclismo, con la presencia de doce corredores en la prueba Elite Masculina, 14 en la cita Elite y Sub-23 femenina, diez en la Sub23 masculina, otros diez en la Júnior Masculina y también diez en la Júnior Femenina.

En esta última categoría estarán, además de Carla Bañuls, las corredoras Mirari Gotxi, María Gutiérrez, Aitana Gutiérrez, María Ivars, Laia Lera, María Mestre, Jara Portero, Maddi Saizar y Ane Zubeldia.

Como referentes españoles para la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca 2026 estarán Sofía Rodríguez y Felipe Orts, que el pasado domingo se colgaban el oro absoluto en los Campeonatos de España disputados en Tarancón