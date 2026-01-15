Gandia felicita a las campeonas de España de campo a través

El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial las integrantes del equipo cadete femenino del Club Atletisme Safor Teika que se proclamó campeón de España de Campo a Través por Clubes en Atapuerca (Burgos) el pasado mes de noviembre.

Tanto Prieto como Naveiro felicitan a las atletas en nombre de la ciudad y pusieron en valor el trabajo que viene desarrollando el CA Safor Teika, posicionándose como un referente nacional en el atletismo de base. En el acto también estuvieron presentes el presidente del club, Vicent Boscà, el entrenador Carlos Ferrando y el director deportivo de la entidad, David Melo.

El club "groguet" saldó con un título y un subcampeonato nacional la mencionada competición nacional que tuvo lugar en Atapuerca. El equipo sub16 femenino de la entidad gandiense revalidó el título de campeón que ya consiguiera el año pasado. La mejor de las cadetes del CA Safor Teika fue Adriana Solanes, clasificada en séptima posición. Érika Llorca, Adriana Solanes, Paula Cabanilles, Àngels Ferrando y Zoe White (Corriol Oliva) también formaron el equipo gandiense.

Por su parte, las chicas sub18 del Safor también subieron al podio como subcampeonas de España de su categoría, completando así una extraordinaria actuación de la delegación gandiense. Compitieron Marina Altur, Lluna Villar, Meriel Luján, Mar Solanes, Daniela García y Laia Donet.