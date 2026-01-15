El Gobierno de España confirma a Potries como candidata oficial a Capital Europea de Cultura 2031

Potries anunció su intención de ser Capital Europea de Cultura 2031 el pasado mes de junio y, desde entonces, no ha cesado en su empeño de cumplir con todos los pasos exigidos.

Las candidaturas debían registrarse formalmente antes del final de 2025. Ahora le ha llegado su nominación oficial como candidata de parte del Gobierno de España a través del Ministerio de Cultura. Potries es el único representante de la Comunitat Valenciana en la terna de candidatos.

El lema de la candidatura de Potries 2031 es "Orgull de pobles-Orgullo de Pueblos". El alcalde, Sergi Vidal, ya dijo cuando anunció que la localidad iba a concurrir al proceso de selección que "podemos cambiar la historia del mundo rural y consolidar la apuesta de nuestro pueblo por la cultura como motor de desarrollo local, demostrando que más cultura es más calidad de vida". Potries y su alcalde siempre lo han tenido claro: "con esta candidatura podemos seguir mostrando el orgullo que sentimos por nuestros pueblos".

El Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, ha anunciado este jueves la candidatura de las nueve ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, año en el que corresponde a España y a Malta acoger las Capitales Europeas de la Cultura.

Las ciudades candidatas son Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Mallorca, Toledo y la citada Potries. Para ser Capital Cultural, las ciudades deberán pasar una primera fase de selección. El próximo mes de marzo se anunciarán las ciudades finalistas y en diciembre se conocerá la ciudad elegida.

Una de las reuniones celebradas para explicar la candidatura de Potries / Ajuntament de Potries

Esta selección será realizada en todas sus fases por un comité formado por diez personas expertas internacionales, designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura, así como dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura. La composición de este Comité será oportunamente anunciada.

La Ciudad Capital Europea de la Cultura 2031 acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, y que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural europea, promover el diálogo intercultural y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo.

Esta iniciativa nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 60 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El proceso para convertirse en Capital Cultural se inicia con seis años de antelación. La designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.