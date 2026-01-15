¡Que grande es el fútbol!: La UE Tavernes remonta un 2-0 y acaba con la condición de invicto del líder Acero

Épica ha sido la victoria este miércoles de un gran UE Tavernes ante el CD Acero en el Port de Sagunt por 2-3 tras remontar un 2-0 en contra. Los valleros son los primeros y, de momento, únicos que han podido con el hasta ahora líder invicto en el grupo Norte de la Lliga Comunitat. Los "rogets" recogen su justo premio tras un encuentro vibrante

El encuentro disputado ahora correspondía a la 14ª jornada del campeonato, que fue aplazada por la lluvia el pasado mes de diciembre.

La primera mitad fue muy táctica con un Tavernes bien posicionado en el campo que impedía las penetraciones de un rival cuyo mayor peligro era a balón parado. El CD Acero dispuso de dos tiros a los palos con el meta vallero ya batido y otro al que respondió el propio Xumi con un paradón al saque de una falta. El cuadro de la Valldigna también tuvo dos claras ocasiones con un tiro de Palomares al recoger un rechace y paradón del portero local y otra clara de Vicent Blasco, pero su remate lo sacó un defensa bajo los palos. El choque era bonito, bien jugado y competido. Cuando el 0-0 parecía inamovible antes del descanso, un córner inexistente y protestado por los visitantes era aprovechado por los locales para anotar el 1-0 de gran cabezazo.

El segundo tiempo no pudo empezar peor para el Tavernes, que encajó pronto el 2-0 que no merecía por su buen juego. El resultado parecía ya claro, pero el mister "Tomaca" movió el banquillo para dar más profundidad al equipo y los cambios junto al esfuerzo y la motivación del equipo, propiciaron la remontada. Palomares puso el 2-1 al rematar de cabeza de forma espectacular. En el minuto 80 el equipo local se quedó con uno menos por doble amonestación clara, pero aún tuvo sus ocasiones. Después llegó el 2-2 con un gran chut de Nico desde fuera del área. La alegría ya era inmensa, pero se quedaba corta porque hubo tiempo para el 2-3 definitivo, obra de Seral, y de ahí a la apoteosis. Todos los jugadores y el cuerpo técnico de la UE Tavernes se fundieron en un abrazo. El árbitro descontó 15 minutos, pero el Tavernes supo capear el temporal, a pesar del empuje de un conjunto local que nunca se rindió y puso las cosas muy difíciles.

En definitiva, un partido de los que se recordará siempre con un Tavernes que supo aprovechar su momento, realizando el mejor partido de la temporada que le sitúan en la segunda posición de la tabla con 33 puntos, ahora a 6 del líder CD Acero. Con toda la segunda vuelta por delante, ahora se puede decir que ¡Hay Liga!.